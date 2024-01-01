Yalı Çapkını Seyircisini Kahreden Haber!

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrolü oldukları Yalı Çapkını dizisi için final iddiaları sıklıkla gündeme geliyordu. Artık üçüncü sezonunda olan fakat reytinglerinde düşüş yaşayan dizinin, oyuncu kadrosunda da sıklıkla değişimler oldu.