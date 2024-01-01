Yalı Çapkını Seyircisini Kahreden Haber!
Afra Saraçoğlu ayrılığı doğruladı...
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Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrolü oldukları Yalı Çapkını dizisi için final iddiaları sıklıkla gündeme geliyordu. Artık üçüncü sezonunda olan fakat reytinglerinde düşüş yaşayan dizinin, oyuncu kadrosunda da sıklıkla değişimler oldu.
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YALI ÇAPKINI FİNALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK Mİ?
Afra Saraçoğlu bu iddialar hakkında ilk kez konuştu. Ekran ayrılığını doğrulayan ünlü oyuncu, yeni sezon için dinlenmeyi amaçladığını söyledi. Dizinin final yapacağını belirten oyuncu, sinema filminde rol almayı istediğini de söyledi.
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Yeni yıl için bir planı olmadığını söyleyen oyuncu, "Dizi bitecek, hepimiz biliyoruz artık bunu" ifadesini kullandı.
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