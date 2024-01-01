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Kalbin Kendi 'Mini Beyni' Keşfedildi: Kendi Kendine Kontrol Ediyor!

Kendi kendine kontrol ediyor!

  1. KALP RİTMİNİ YÖNETEN GİZEMLİ SİNİR SİSTEMİ <p> Karolinska Enstitüsü ve Columbia Üniversitesi'nden bilim insanları, kalbin otonom bir sinir sistemiyle çalıştığını ve bunun çok daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu keşfettiler. Bilim insanlar, bu buluşun kalbin, beynin ritmik işlevleri düzenlemesine benzer şekilde çalışan bir ?mini beyin? barındırdığını gösterdiğini söylüyor.

    KALP RİTMİNİ YÖNETEN GİZEMLİ SİNİR SİSTEMİ

    Karolinska Enstitüsü ve Columbia Üniversitesi'nden bilim insanları, kalbin otonom bir sinir sistemiyle çalıştığını ve bunun çok daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu keşfettiler. Bilim insanlar, bu buluşun kalbin, beynin ritmik işlevleri düzenlemesine benzer şekilde çalışan bir ?mini beyin? barındırdığını gösterdiğini söylüyor.

  2. TIPTA YENİ UMUTLAR <p> Çalışmayı yöneten Karolinska Enstitüsü Sinirbilim Bölümü'nden Konstantinos Ampatzis, bu sinir sisteminin detaylı analizinin, aritmi gibi kalp hastalıklarına yönelik yenilikçi tedavilerin önünü açabileceğini belirtti. Ampatzis, ?Kalbin bu denli karmaşık bir sinir ağına sahip olduğunu görünce çok şaşırdık. Bu sistemi anlamak, kalp hastalıkları konusunda devrim yaratabilir? dedi.

    TIPTA YENİ UMUTLAR

    Çalışmayı yöneten Karolinska Enstitüsü Sinirbilim Bölümü'nden Konstantinos Ampatzis, bu sinir sisteminin detaylı analizinin, aritmi gibi kalp hastalıklarına yönelik yenilikçi tedavilerin önünü açabileceğini belirtti. Ampatzis, ?Kalbin bu denli karmaşık bir sinir ağına sahip olduğunu görünce çok şaşırdık. Bu sistemi anlamak, kalp hastalıkları konusunda devrim yaratabilir? dedi.

  3. ZEBRA BALIĞI: İNSAN KALBİNİN YANSIMASI <p> Araştırmada zebra balığı modeli kullanıldı. Bu balık türü, kalp atış hızı ve fonksiyonlarında insan kalbine benzer özellikler gösteriyor. Tek hücreli RNA dizilimi, elektrofizyoloji ve anatomik çalışmalarla kalpteki nöronların yapısı, organizasyonu ve işlevi detaylı bir şekilde haritalandı.

    ZEBRA BALIĞI: İNSAN KALBİNİN YANSIMASI

    Araştırmada zebra balığı modeli kullanıldı. Bu balık türü, kalp atış hızı ve fonksiyonlarında insan kalbine benzer özellikler gösteriyor. Tek hücreli RNA dizilimi, elektrofizyoloji ve anatomik çalışmalarla kalpteki nöronların yapısı, organizasyonu ve işlevi detaylı bir şekilde haritalandı.

  4. BEYİN VE KALP ETKİLEŞİMİ İNCELENİYOR<p> Ampatzis, araştırmanın bir sonraki aşamasında, kalbin sinir ağının stres, egzersiz veya hastalık gibi durumlarda nasıl çalıştığını ve beynin bu süreçteki rolünü inceleyeceklerini açıkladı. Ayrıca, kalp nöronlarındaki bozulmaların çeşitli rahatsızlıklara nasıl katkıda bulunduğunu anlamak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

    BEYİN VE KALP ETKİLEŞİMİ İNCELENİYOR

    Ampatzis, araştırmanın bir sonraki aşamasında, kalbin sinir ağının stres, egzersiz veya hastalık gibi durumlarda nasıl çalıştığını ve beynin bu süreçteki rolünü inceleyeceklerini açıkladı. Ayrıca, kalp nöronlarındaki bozulmaların çeşitli rahatsızlıklara nasıl katkıda bulunduğunu anlamak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

  5. Andrea Pedroni ve diğerleri tarafından yürütülen araştırma, Nature Communications dergisinde yayımlandı.

    Andrea Pedroni ve diğerleri tarafından yürütülen araştırma, Nature Communications dergisinde yayımlandı.