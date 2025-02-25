2024 Yılının Magazin Olayları!

DENİZ AKKAYA VE KIZI AYŞE MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ Ünlü manken Deniz Akkaya ve kızı Ayşe arasında aylardır süregelen kriz 2024'ün en çok konuşulan olaylarından biri oldu. 15 yaşındaki kızını kendisinden habersiz yurt dışı planları yaparken yakaladığını söyleyen Akkaya, Ayşe'nin telefonuna el koyduğunu ve bunun sonucunda şiddete maruz kaldığını iddia etti. "Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kitledi." diyerek yaşadıklarını anlatan Akkaya'ya karşılık kızı da annesinin termosla kendisine vurduğunu ileri sürmüştü. Bu iddiaların ardından Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı. Süreç hakkında sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam eden Deniz Akkaya, son olarak kızının kasasını soyduğunu söyledi. Olay ve olaya dair detaylar hala daha devam ediyor.