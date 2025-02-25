2024 Yılının Magazin Olayları!
Magazin dünyasında 2024'te neler oldu?
-
2024 yılını geride bırakmaya sayılı günler kala , bir yıl sonu değerlendirmesi yapmaya var mısınız? Türkiye gündeminin yoğunluğu bir yana, bu yıl magazin olayları açısından unutulmayacak haberleri de beraberinde getirdi. İşte, birbirinden skandal magazin haberlerine şahitlik ettiğimiz 2024'e damga vuran ünlüler ve olaylar...
-
YUSUF DİKEÇ'İN İKONİK POZU TÜM DÜNYADA VİRAL OLDU 2024 Paris Olimpiyatları sırasında milli atıcımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in ikonik pozu yurt dışı basınında büyük yankı uyandırdı. Dikeç'in rakiplerinin aksine koruyucu ekipman kullanmaması ve eli cebinde rahat bir atış yaparak olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırması sosyal medyayı adeta salladı.
-
Öyle ki, Dikeç'in adına sayısız edit yapıldı ve gündemi uzun bir süre alt üst etti.
-
YASA DIŞI BAHSE TEŞVİK OPERASYONU SKANDALI: MEHMET ALİ ERBİL VE SERDAR ORTAÇ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden ikisi ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil oldu.
-
Hakimlik, şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. 'Ev hapsi' cezasıyla adli kontrol altında tutulan ikilinin yapılan itiraz sonucu adli kontrol tedbirleri kaldırıldı.
-
Savcı, Serdar Ortaç için 'Yasadışı bahise teşvik ve reklam' suçlarından 3 yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme, ünlü şarkıcının adli kontrol kararını kaldırarak, avukatlarına ek süre verdi. Duruşma 25 Şubat 2025'e ertelendi.
-
DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT TAHLİYE OLDU Suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurmak, 'Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlamalarıyla 40 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan fenomen Dilan Polat, 5 Kasım 2023'te tutuklanmıştı.
-
Yaklaşık 10 aydır tutukluluğunu devam eden Polat için 19 Ağustos 2024'te tahliye kararı verildi. Polat cezaevinden çıkarken ailesi tarafından karşılandı ve gözyaşlarına boğuldu.
-
Bunun yanı sıra Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada, mahkeme tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı verdi.
-
10 YILDIR KOMADA OLAN KENAN IŞIK HAYATINI KAYBETTİ Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan acı haber geldi. 2014 yılında spor salonunda saunaya giren Işık, sauna çıkışı dengesini kaybederek yere düşmüş ve şiddetli çarpma ile beyin kanaması geçirmişti. 10 yıldır komada olan usta isim, 29 Temmuz'da hayatını kaybetti.
-
76 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçının acı haberi sanat dünyasını yasa boğdu.
-
DENİZ AKKAYA VE KIZI AYŞE MAGAZİN GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ Ünlü manken Deniz Akkaya ve kızı Ayşe arasında aylardır süregelen kriz 2024'ün en çok konuşulan olaylarından biri oldu. 15 yaşındaki kızını kendisinden habersiz yurt dışı planları yaparken yakaladığını söyleyen Akkaya, Ayşe'nin telefonuna el koyduğunu ve bunun sonucunda şiddete maruz kaldığını iddia etti. "Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kitledi." diyerek yaşadıklarını anlatan Akkaya'ya karşılık kızı da annesinin termosla kendisine vurduğunu ileri sürmüştü. Bu iddiaların ardından Akkaya hakkında soruşturma başlatıldı. Süreç hakkında sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam eden Deniz Akkaya, son olarak kızının kasasını soyduğunu söyledi. Olay ve olaya dair detaylar hala daha devam ediyor.
-
FERDİ TAYFUR VE KIZI TUĞÇE TAYFUR KANLI BIÇAKLI DÜŞMAN OLDU Türk arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur, adeta kanlı bıçaklı hale geldi. İlk olarak sosyal medya üzerinden karşılıklı imalı paylaşımlarda bulunan baba-kız, bir anda mahkemeye uzanan bir kavga yaşadı. Kızına rest çeken ünlü sanatçı, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçla kullanmasını istemeyerek bu konuda suç duyusunda bulundu. 50 milyon TL tazminat talep ettiği iddia edilen ancak bu iddiaların asılsız çıktığı kavgada Ferdi Tayfur ve kızı arasında ipler koptu.
-
FERDİ TAYFUR HASTANELİK OLDU: HAYRANLARINI KORKUTTU Öte yandan Ferdi Tayfur, kısa süre önce Muğla'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve daha sonra Antalya'ya sevk edildi. Sağlık durumuyla hayranlarını korkutan usta sanatçıya kulak burun boğaz doktorları tarafından sinüs ameliyatı yapıldı ve sanatçının tedavisi sürüyor.
-
BİR DÖNEMİN ÇOCUK YILDIZIYDI ŞİMDİLERDE EVLİ MUTLU VE ÇOCUKLU Bir dönemin en popüler yıldızlarından Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber'dan müjdeli bir haber geldi. 2018 yılında nikah masasına oturan çift, ilk kez anne ve baba olma heyecanı yaşadı. Mayıs ayında bebek beklediklerini duyuran çiftin 24 Ağustos'ta "Jack Blues Bieber" adını verdiklerini oğulları dünyaya geldi.
-
TOLGA SAVACI'DAN ACI HABER GELDİ 80'li yıllarda rol aldığı Yeşilçam filmlerinin ardından sayısız yapımla adından söz ettiren Tolga Savacı'dan acı haber geldi. 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştiren ve ABD'ye yerleşen ünlü yıldız, geçirdiği kalp krizi sonucu 26 Şubat 2024 tarihinde yaşamını yitirdi. Henüz 60 yaşında hayata gözlerini yuman Savacı'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.
-
PARİS 2024 OLİMPİYATLARI ÇOK KONUŞULDU Fransa'da şimdiye kadar düzenlenen en büyük etkinlik olan Paris 2024 Olimpiyatları, bu yıl tüm dünyanın odak noktası haline geldi. 206 ülkenin yer aldığı 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenindeki 'tartışmalı' temsiller ise tansiyonu yükseltti. Özellikle Leonardo Da Vinci?nin "Son Akşam Yemeği" isimli tablosunun "drag queen" gösterisiyle canlandırılması ortalığı karıştırdı. Vücudu tamamen maviye boyanmış, çıplak bir erkek performans sanatçısının Hz. İsa olarak imgelenmesi hem Hristiyan hem de İslam dünyasından sert tepkiler aldı.
-
İBRAHİM TATLISES VE DİLAN ÇITAK ARASINDA İPLER KOPTU Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyordu. Birbirlerine karşılıklı suçlamalarda bulunan baba-kızın arasında ipler tamamen koptu. Tatlıses'in kendisine psikolojik şiddet uyguladığını öne süren Çıtak, "Tatlıses" soyadını zorla aldığını, evlat ayrımcılığına maruz kaldığını ve mobbing'e uğradığını söyledi ve soyadından vazgeçti.
-
KATE MİDDLETON ZOR GÜNLER GEÇİRDİ Galler Prensesi Kate Middleton, aylardır dünya basınının en çok konuştuğu isimlerin başında geldi. 16 Ocak'ta ameliyat olan ve adeta kayıplara karışan Middleton hakkında çıkan komplo teorilerinin ardı arkası kesilmedi.
-
Öldüğü ya da öldürüldüğü iddia edilen Galler Prensesi aylar sonra sessizliğini bozdu ve 2 Mart tarihinde 2 dakika 15 saniyelik bir video mesajı paylaşarak, kanser olduğunu duyurdu.
-
Zor zamanlar geçiren ve uzun bir tedavi süreci yaşayan Middleton, eylül ayında kanseri yendiğini duyurdu.
-
"BAY SİNEMA" TÜRKER İNANOĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ Türk sinemasının çınarlarından 'Bay sinema' lakaplı Türker İnanoğlu, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Sanat camiasını derin bir üzüntüye boğan Türker İnanoğlu'nun vefatının ardından düzenlenen törene sevenleri akın etti.