500 Milyon Kişi Ekmek Yerine Bu Bitkiyi Yiyor!

Dünyada ekmek yerine de tüketilen ve sağlığa faydalarıyla dikkat çeken manyok bitkisi, görüntüsüyle patatesi andırıyor. Dünyada 500 milyon insanın sık sık tükettiği manyok bitkisinin faydaları bununla da sınırlı değil. Peki, manyok sebzesinin faydaları nelerdir, zararı var mı? İşte yanıtı.