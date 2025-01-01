500 Milyon Kişi Ekmek Yerine Bu Bitkiyi Yiyor!
Manyok bitkisinin faydaları neler?
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Dünyada ekmek yerine de tüketilen ve sağlığa faydalarıyla dikkat çeken manyok bitkisi, görüntüsüyle patatesi andırıyor. Dünyada 500 milyon insanın sık sık tükettiği manyok bitkisinin faydaları bununla da sınırlı değil. Peki, manyok sebzesinin faydaları nelerdir, zararı var mı? İşte yanıtı.
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Manyok ile ilgili araştırmalar Kolombiya'daki 4 çocuğun geçirdikleri uçak kazası sonrası Amazon Ormanları'nda 40 gün hayatta kalma mücadelesi verdikleri yönünde basında yer alan haberler sonrası merak konusu oldu.
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Kolombiyalı askeri özel kuvvetler sözcüsü Pedro Arnulfo Sánchez Suárez'in aktardığına göre, manyok unu yemek, uçakları düştükten bir ay sonra Amazon ormanlarında bulunan dört çocuğun hayatını kurtarmaya yardımcı oldu.
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Dünyada ve özellikle de Güney Amerika'da sıklıkla tüketilen manyok vücuda faydalarıyla dikkat çekiyor.
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MANYOK TÜRKİYE'DE YETİŞİR Mİ? Manyok, ülkemizde kurak ve verimsiz arazilerde yetiştirilebilecek önemli bir enerji bitkisidir.
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BOL C VİTAMİNİ İÇERİĞİYLE BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR Bol C vitamini kaynaklarından biri olan manyok, içindeki manganezle serbest radikallerin normal hücreler üzerinde zarar verici etkiye neden olmasıyla oluşan oksidatif strese karşı koruyucu bir rol oynuyor.
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KİLO VERME SÜRECİNDE ETKİLİ OLABİLİR Healthline yazarları, manyok bitkisinin kilo verme sürecinde de etkili olabileceğini savunuyor. Manyok kökünü tüketirken, aşırıya kaçmamakta fayda var.
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Manyokun kökleri bilinçsizce tüketildiğinde mide ağrısı, yanma, baş ağrısı gibi sonuçlar doğurabiliyor.
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Manyok yenmeden önce kesinlikle soyulmalı ve pişmiş şekilde tüketilmeli. Pişirmeden önce 48 ila 60 saat bekletmesi de manyokun içeriğinde toksisiteyi azaltacaktır.