Genç Kalmak İçin Her Gün Yemeniz Gereken 5 Besin
Antioksidan, kolajen, C vitamini ne varsa onda!
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İnsanlar yaşlandıkça, vücutlar sağlıklarını ve görünümlerini etkileyen hem dışarıdan hem de içeriden çeşitli değişikliklere uğrar. Ancak bazı besinler vücudunuzu besler ve daha genç bir görünüm ve his sağlar. Genç kalmanızı sağlamak için günlük diyetinize eklemeniz gereken beş besin şunlardır.
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MEYVELER Yaban mersini, çilek ve ahududu antioksidanlarla doludur. C vitamini ve flavonoidlerle zengindir. Yaşlanma karşıtı kırışıklıklara neden olan faktörler arasında antioksidanların savaştığı oksidatif stres ve iltihap bulunur. Antioksidanlar serbest radikalleri yok eder; cildiniz için koruyucu etkileri vardır ve kolajen üretimini uyarır; bu nedenle, o genç ışıltıyı ve elastik cildi korumak için çok iyidirler. Kahvaltınıza veya atıştırmalığınıza birkaç tane çilek eklemek tatlı isteğinizi kesecek ve cildinize daha genç görünme ve daha sağlıklı hissetme şansı verecektir.
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KURUYEMİŞLER Kuruyemişler ve çekirdekler besin açısından yoğun kaynaklardır ve daha genç görünmenizi ve hissetmenizi sağlayabilir. Ceviz, badem ve keten tohumlarının hepsi sağlıklı bir cildin anahtarı olan ve iltihapla savaşan omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Omega-3'ler cildinizi nemli tutar ve hatta kırışıklıkları daha az fark edilir hale getirebilir. Kuruyemişlerle birlikte tohumlar da cildinizi zararlı güneş ışınlarına karşı koruyan antioksidan olan E vitamini kaynağıdır. Bu, diyetinize sağlıklı yağlar sokmanın harika bir yoludur: küçük bir avuç karışık kuruyemiş veya yoğurdunuza chia tohumu serpin.
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YEŞİLLİKLER Koyu yapraklı yeşillikler, özellikle ıspanak, kara lahana ve pazı, vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla doludur. Bu yiyecekler cilt sağlığı ve kırışıklık azaltmada kullanılan yüksek miktarda K vitamini içerir. Yeşil yapraklı sebzeler ayrıca vücudu temizleyen ve daha sağlıklı görünen bir cilt sağlayan klorofil içerir. Bu yiyeceklerin besin gücünden yararlanmanın bir yolu olarak diyetinize bir salata veya yeşil smoothie ekleyin.
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AVOKADO Sadece tostunuz için trend bir sos değil, aynı zamanda sağlıklı yağlar ve antioksidanların mükemmel bir kaynağıdır. Tekli doymamış yağlarla dolu olan avokadolar cildinizi nemlendirir ve esnek tutar. Ayrıca cilt bütünlüğü ve doku onarımı için gerekli olan C ve E vitaminlerini de içerirler. Avokado salatalara, smoothielere eklenebilir ve hatta sos olarak kullanılabilir. Avokadoyu diyetinize eklemek kolaydır, bunun başlıca nedeni birçok yemeğe kolayca eklenebilen kremsi, çok yönlü bir dokuya sahip olmasıdır.
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YAĞLI BALIK Somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri ve yüksek kaliteli proteinlerin mükemmel kaynaklarıdır. Omega-3'ler vücuttaki iltihabı azaltırken sağlıklı cilt elastikiyetini ve nemini besler. Daha da önemlisi, beyin sağlığında yoğun oyunculardır, sizi tamamen dinç tutmak için olmazsa olmaz bir faktördür. Haftada birkaç kez yağlı balık yemek, genç ve bilişsel olarak formda görünmenizi sağlayabilir. Balık hayranı değilseniz endişelenmeyin; omega-3'ünüzü başka bir yerden, takviyeler veya bitkisel kaynaklardan alabilirsiniz. Bu beş yiyecek, her yaşlanan günde nasıl göründüğünüz ve hissettiğinizde büyük bir fark yaratacaktır. Vücuda hayati besin alımı sağlarlar ve genel olarak iyi sağlık ve sağlığı desteklerler. Genç görünmeye gelince, dengeli bir diyet sürdürmekten, susuz kalmamaktan, düzenli egzersiz yapmaktan ve cildinize uygun şekilde bakmaktan daha önemli hiçbir şey olmadığını unutmayın. Yaşlılık için değil, iyi sağlık için yiyin.