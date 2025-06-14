Harvardlı Doktor Açıkladı: Kansere Neden Olan 6 Besin

SAĞLIKLI BESLENME NEDİR? Dengeli bir beslenme düzeni; vücudun gelişimi, onarımı ve bağışıklığı için gerekli olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve minerallerin doğru oranlarda alındığı bir beslenme modelidir. Uzmanlar, farklı besin gruplarını dengeli şekilde tüketmenin kanserden korunmada önemli bir adım olduğunu söylüyor. EGZERSİZ ETKİLİ BİR KALKAN Bilimsel araştırmalar, düzenli fiziksel aktivitenin meme, kolon, akciğer ve mide gibi birçok kanser türünün riskini düşürdüğünü gösteriyor. Egzersiz; vücut ağırlığını dengeleyerek hormon dengesini sağlar, bağışıklığı güçlendirir ve iltihap seviyelerini düşürür. Ayrıca sindirimi hızlandırarak potansiyel kanserojenlerle temas süresini azaltır.