5 Erken Demans Belirtisi

TBMM'den İsrail'e Tarihi Kınama: Soykırımcı Devlet Terörü Asla Kabul Edilemez
TBMM'den İsrail'e Tarihi Kınama: Soykırımcı Devlet Terörü Asla Kabul Edilemez
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
2. El Araçların Alım Satımında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Türkiye caydırıcılık gücünü artırıyor
Türkiye caydırıcılık gücünü artırıyor
Gözler perşembe günü açıklanacak faiz kararında
Gözler perşembe günü açıklanacak faiz kararında
'Özdağ'ın cezaevi çıkışı namaz kılması engellendi' iddiasına açıklama
'Özdağ'ın cezaevi çıkışı namaz kılması engellendi' iddiasına açıklama
Aile Hekimliğine Yeni Düzenleme! Raporlar Ücretli Olacak
Aile Hekimliğine Yeni Düzenleme! Raporlar Ücretli Olacak
HMGS'de Şaşırtan Sonuç: Mezunların Çoğu Barajı Geçemedi
HMGS'de Şaşırtan Sonuç: Mezunların Çoğu Barajı Geçemedi
THY'den Kabin Memuru Alımı! İşte Başvuru Şartları
THY'den Kabin Memuru Alımı! İşte Başvuru Şartları
HAK-İŞ ve Bakanlık Kamu İşçisi İçin Masada: Yeni Teklif Yolda
HAK-İŞ ve Bakanlık Kamu İşçisi İçin Masada: Yeni Teklif Yolda
MEB Açıkladı: Yapay Zeka ile Eğitimde Büyük Dönüşüm
MEB Açıkladı: Yapay Zeka ile Eğitimde Büyük Dönüşüm
Ümit Özdağ 148 gün sonra cezaevinden çıktı
Ümit Özdağ 148 gün sonra cezaevinden çıktı
Demiroğlu: KAAN İçin Yeni Bir İhracat Haberi Yolda
Demiroğlu: KAAN İçin Yeni Bir İhracat Haberi Yolda
İmamoğlu'nun Duruşma Görüntülerine Soruşturma
İmamoğlu'nun Duruşma Görüntülerine Soruşturma
Gümüşte Tarihi Yükseliş: Ons Fiyatı 37,2 Dolara Dayandı
Gümüşte Tarihi Yükseliş: Ons Fiyatı 37,2 Dolara Dayandı
Kamu İşçileri Greve Hazırlanıyor
Kamu İşçileri Greve Hazırlanıyor
Müdür Yardımcısından İlkokul Öğrencisine Dayak
Müdür Yardımcısından İlkokul Öğrencisine Dayak
Bakan Bayraktar açıkladı: Petrol fiyatları yükselebilir!
Bakan Bayraktar açıkladı: Petrol fiyatları yükselebilir!
İstanbul'da yarın 12 saat su yok
İstanbul'da yarın 12 saat su yok
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor
Akaryakıtta fiyat tablosu değişti, Motorin 50 TL'yi geçti
Akaryakıtta fiyat tablosu değişti, Motorin 50 TL'yi geçti
Kamu Hastanesinde Haksız Kazanç Soruşturmasında 6 Gözaltı
Kamu Hastanesinde Haksız Kazanç Soruşturmasında 6 Gözaltı
Harita ve navigasyon uygulamaları geliştirilecek
Harita ve navigasyon uygulamaları geliştirilecek
Ankara'da FETÖ Soruşturmasında 10 Kişiye Gözaltı Kararı
Ankara'da FETÖ Soruşturmasında 10 Kişiye Gözaltı Kararı
Otomotivde Büyük Değişim: Üretimi Sona Erecek Popüler Modeller
Otomotivde Büyük Değişim: Üretimi Sona Erecek Popüler Modeller
Osman Kaya'dan Memurlara Kreş Desteği Talebi
Osman Kaya'dan Memurlara Kreş Desteği Talebi
75 ilde uyuşturucu operasyonu: 2 bin 311 şüpheli yakalandı
75 ilde uyuşturucu operasyonu: 2 bin 311 şüpheli yakalandı
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı: İl İl Hava Tahminleri
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı: İl İl Hava Tahminleri
Şırnak'ta 4 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Şırnak'ta 4 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
2,5 milyondan fazla adayın katılacağı YKS bu hafta sonu
2,5 milyondan fazla adayın katılacağı YKS bu hafta sonu
LGS'de yanlış kitapçık dağıtıldı iddiası: Velilerden suç duyurusu
LGS'de yanlış kitapçık dağıtıldı iddiası: Velilerden suç duyurusu

5 Erken Demans Belirtisi

Görmezden geliniyor

  1. Dünya genelinde 55 milyondan fazla insanın demansla yaşadığı biliniyor ve her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka teşhis ediliyor. 2050 yılına kadar bu sayının üç katına çıkması beklenirken, hastalığın erken evrelerinin tanınması hem birey hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

    Dünya genelinde 55 milyondan fazla insanın demansla yaşadığı biliniyor ve her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka teşhis ediliyor. 2050 yılına kadar bu sayının üç katına çıkması beklenirken, hastalığın erken evrelerinin tanınması hem birey hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

  2. Demans, Alzheimer ve vasküler demans gibi birçok alt tipi kapsayan, beynin bilişsel işlevlerini etkileyen ilerleyici bir hastalık grubu. Unutkanlıkla sınırlı olmayan bu hastalık, karar alma, iletişim kurma ve günlük işlevleri yerine getirme becerilerinde ciddi kayıplara yol açabiliyor.

    Demans, Alzheimer ve vasküler demans gibi birçok alt tipi kapsayan, beynin bilişsel işlevlerini etkileyen ilerleyici bir hastalık grubu. Unutkanlıkla sınırlı olmayan bu hastalık, karar alma, iletişim kurma ve günlük işlevleri yerine getirme becerilerinde ciddi kayıplara yol açabiliyor.

  3. Henüz kesin bir tedavisi olmasa da, erken teşhis ile ilerleyişin yavaşlatılması ve yaşam kalitesinin artırılması mümkün. Uzmanlar, çoğu zaman göz ardı edilen ya da "yaşlılık belirtisi" olarak yorumlanan şu 5 işarete dikkat çekiyor:

    Henüz kesin bir tedavisi olmasa da, erken teşhis ile ilerleyişin yavaşlatılması ve yaşam kalitesinin artırılması mümkün. Uzmanlar, çoğu zaman göz ardı edilen ya da "yaşlılık belirtisi" olarak yorumlanan şu 5 işarete dikkat çekiyor:

  4. 1. KELİME BULMA GÜÇLÜĞÜ Herkes zaman zaman kelime unutabilir. Ancak demansın erken evresindeki kişiler, sık sık konuşmalar sırasında doğru kelimeleri bulmakta zorlanabilir, duraksayabilir veya yanlış kelimeler kullanabilir. Bu durum iletişimde aksamaya neden olabilir. 2. EŞYALARI ALIŞILMADIK YERLERE KOYMAK Uzaktan kumandanın buzdolabında, cüzdanın çamaşır sepetinde bulunması sadece bir dalgınlık olmayabilir. Bu tür durumlar demansın yol açtığı zihinsel karışıklığın bir yansıması olabilir.

    1. KELİME BULMA GÜÇLÜĞÜ Herkes zaman zaman kelime unutabilir. Ancak demansın erken evresindeki kişiler, sık sık konuşmalar sırasında doğru kelimeleri bulmakta zorlanabilir, duraksayabilir veya yanlış kelimeler kullanabilir. Bu durum iletişimde aksamaya neden olabilir. 2. EŞYALARI ALIŞILMADIK YERLERE KOYMAK Uzaktan kumandanın buzdolabında, cüzdanın çamaşır sepetinde bulunması sadece bir dalgınlık olmayabilir. Bu tür durumlar demansın yol açtığı zihinsel karışıklığın bir yansıması olabilir.

  5. 3. SOSYAL GERİ ÇEKİLME Daha önce aktif bir sosyal yaşama sahip olan kişiler, davetlerden kaçınmaya, telefonlara cevap vermemeye ve hobilerini bırakmaya başlayabilir. Bu geri çekilme, bilişsel zorlukları gizleme çabasıyla ortaya çıkabilir.

    3. SOSYAL GERİ ÇEKİLME Daha önce aktif bir sosyal yaşama sahip olan kişiler, davetlerden kaçınmaya, telefonlara cevap vermemeye ve hobilerini bırakmaya başlayabilir. Bu geri çekilme, bilişsel zorlukları gizleme çabasıyla ortaya çıkabilir.

  6. 4. FİNANSAL KARAR ALMADA ZORLUK Faturaları ödemeyi unutmak, alışılmadık harcamalar yapmak ya da dolandırıcılara karşı savunmasız hale gelmek gibi işaretler, yargı ve muhakeme becerilerinde azalmaya işaret edebilir.

    4. FİNANSAL KARAR ALMADA ZORLUK Faturaları ödemeyi unutmak, alışılmadık harcamalar yapmak ya da dolandırıcılara karşı savunmasız hale gelmek gibi işaretler, yargı ve muhakeme becerilerinde azalmaya işaret edebilir.

  7. 5. RUH HALİ VE KİŞİLİK DEĞİŞİMLERİ Alışılmadık sinirlilik, endişe, şüphecilik veya depresyon gibi ruh hali değişiklikleri de demansın erken belirtileri arasında yer alıyor. Bu belirtiler, yaşanan stresle karıştırılabilse de süreklilik gösterdiğinde dikkatle değerlendirilmelidir. Her unutkanlık demans anlamına gelmese de, bu tür belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, ?Bir yakınınız ya da siz bu tür değişiklikler fark ediyorsanız, vakit kaybetmeden bir sağlık uzmanına başvurun? çağrısı yapıyor. Erken teşhis, hem hastalığın seyrini yavaşlatmak hem de yaşam kalitesini korumak açısından büyük önem taşıyor.

    5. RUH HALİ VE KİŞİLİK DEĞİŞİMLERİ Alışılmadık sinirlilik, endişe, şüphecilik veya depresyon gibi ruh hali değişiklikleri de demansın erken belirtileri arasında yer alıyor. Bu belirtiler, yaşanan stresle karıştırılabilse de süreklilik gösterdiğinde dikkatle değerlendirilmelidir. Her unutkanlık demans anlamına gelmese de, bu tür belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, ?Bir yakınınız ya da siz bu tür değişiklikler fark ediyorsanız, vakit kaybetmeden bir sağlık uzmanına başvurun? çağrısı yapıyor. Erken teşhis, hem hastalığın seyrini yavaşlatmak hem de yaşam kalitesini korumak açısından büyük önem taşıyor.

17 Haziran 2025