ABD'li Doktor: Kör Edebilir, Kullanmayın!

GÖZ SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR 2012 yılında Japonya?da yapılan ve takma kirpik kullanımına bağlı göz rahatsızlıklarını inceleyen bir araştırma, 100 kadın üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcıların yüzde 40?ı yapıştırıcılara karşı alerjik reaksiyon gösterdi. En yaygın görülen rahatsızlık ise keratokonjonktivit olarak tespit edildi. Bu durum, hem korneayı hem de konjonktivayı etkileyen iltihaplı bir göz hastalığı. Araştırmada bazı kadınlarda göz kapaklarının iltihaplanması (blefarit) da görüldü.