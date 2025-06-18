ABD'li Doktor: Kör Edebilir, Kullanmayın!
Takma kirpik kullanımının giderek yaygınlaştığı günümüzde, uzmanlar ciddi sağlık risklerine dikkat çekiyor.
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Harvard Üniversitesi mezunu ABD?li doktor Dr. Saurabh Sethi, takma kirpik uygulamalarında kullanılan yapıştırıcıların uzun vadede körlüğe kadar varabilen sağlık sorunlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.
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Instagram?da yayınladığı ve 120 binden fazla izlenen videoda konuşan Dr. Sethi, bu ürünlerde sıkça kullanılan yapıştırıcıların genellikle formaldehit adlı tehlikeli bir kimyasal içerdiğini söyledi. ?Takam kirpikler popülerliğini artırıyor, ancak bu tutkallar alerjik reaksiyonlara, kirpik dökülmesine ve nadiren de olsa körlüğe neden olabiliyor,? diyen Sethi, formaldehit içermeyen yapıştırıcıların tercih edilmesini veya sahte kirpiklerden tamamen kaçınılmasını önerdi.
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Formaldehit, genellikle raf ömrünü ve yapışkanlığı artırmak için yapıştırıcılara ekleniyor. Yüksek konsantrasyonlarda solunum problemleri, baş ağrısı, cilt tahrişi ve hücresel işlev bozukluklarına yol açabiliyor. 2022 yılında yapılan bir Amerikan araştırması, piyasadaki 37 kirpik yapıştırıcısını inceledi. Sonuçlara göre, test edilen 20 profesyonel ürünün yüzde 75?i formaldehit salıyor. Tüketicilere yönelik ürünlerde ise bu oran yüzde 24 olarak belirlendi. Dahası, bazı yapıştırıcıların etiketlerinde formaldehit içeriğine dair herhangi bir ibare bulunmuyor.
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GÖZ SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR 2012 yılında Japonya?da yapılan ve takma kirpik kullanımına bağlı göz rahatsızlıklarını inceleyen bir araştırma, 100 kadın üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcıların yüzde 40?ı yapıştırıcılara karşı alerjik reaksiyon gösterdi. En yaygın görülen rahatsızlık ise keratokonjonktivit olarak tespit edildi. Bu durum, hem korneayı hem de konjonktivayı etkileyen iltihaplı bir göz hastalığı. Araştırmada bazı kadınlarda göz kapaklarının iltihaplanması (blefarit) da görüldü.
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Göz kapaklarının kenarlarında yer alan kıl kökleri ve antimikrobiyal bezler, göz sağlığı için kritik öneme sahip. Bu hassas bölgeye uygulanan yapıştırıcılar, ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.
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Son olarak, 2023 yılında Çinli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, kirpiklerin yalnızca estetik değil, aynı zamanda biyolojik olarak da önemli bir işleve sahip olduğunu ortaya koydu. Kirpikler; ter ve suyu yönlendirme, göz yüzeyinde hava akışını azaltma, gözyaşı dengesini sağlama ve gözü toz parçacıklarından koruma gibi önemli görevler üstleniyor.