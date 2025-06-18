English Home'un Çubuklu Oda Kokusu Toplatılıyor!
English Home'un ürünü Bakanlığı harekete geçirdi
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Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimler sonucunda testleri geçemeyen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ifşa etmeye devam ediyor.
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16.06.2025 tarihinde güncellenen listede English Home'da satılan çubuklu oda kokusu da yer aldı.
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ENGLISH HOME'UN ODA KOKUSUNA TOPLATMA KARARI Söz konusu mağazada satılan 8680887333826 seri numaralı English Home Reed Diffuser adlı çubuklu oda kokusu, piyasadan toplatılıyor.
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İlgili ürünün güvensizlik nedeni şöyle açıklandı:
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"Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 Ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) Gereği Ürün İç Ambalajında Dokunsal Uyarı İşareti Bulunmamaktadır."
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Ürünün yanık ve yaralanma riski taşıdığı belirtildi.
18 Haziran 2025