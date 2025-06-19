Yanımızda Taşıdığımız En Kirli Eşya

Türksat 7A'nın 2029'da hizmete alınması planlanıyor
Türksat 7A'nın 2029'da hizmete alınması planlanıyor
Devlet Memurları Konfederasyonu Zam Talebini Açıkladı
Devlet Memurları Konfederasyonu Zam Talebini Açıkladı
46 ilin ihracatı yılın ilk 5 ayında arttı
46 ilin ihracatı yılın ilk 5 ayında arttı
TBMM'de Maden Kanunu görüşmelerinde arbede!
TBMM'de Maden Kanunu görüşmelerinde arbede!
İzmit-Büyükada vapur seferleri düzenlenecek
İzmit-Büyükada vapur seferleri düzenlenecek
Deprem Bölgesinde 250 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor
Deprem Bölgesinde 250 Bin Konut Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor
Adalet Bakanlığı'ndan memur nakillerine 3 yıl şartı
Adalet Bakanlığı'ndan memur nakillerine 3 yıl şartı
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın karne alacak
Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın karne alacak
İran, İsrail'e yeni bir füze dalgası başlattı
İran, İsrail'e yeni bir füze dalgası başlattı
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bölge Bölge Hava Durumu
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bölge Bölge Hava Durumu
Muğla'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Muğla'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
Belediyelerden Üniversitelere Değişiklikler İçeren Teklif Kabul Edildi
Belediyelerden Üniversitelere Değişiklikler İçeren Teklif Kabul Edildi
DMM'den Özel'in 'Adalet Bakanlığı lojmanı' iddialarına açıklama
DMM'den Özel'in 'Adalet Bakanlığı lojmanı' iddialarına açıklama
Bir ilde daha LGS iddiası: Yer karışıklığı ve yanlış kitapçık mağduriyeti
Bir ilde daha LGS iddiası: Yer karışıklığı ve yanlış kitapçık mağduriyeti
Öğretmenlerin İl İçi Sıraya Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin İl İçi Sıraya Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı
Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav rehberi yayımlandı
Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav rehberi yayımlandı
YKS Sınavı Öncesi Uzman Tavsiyeleri
YKS Sınavı Öncesi Uzman Tavsiyeleri
Bakanlık, Vergi Affı İddialarına Son Noktayı Koydu!
Bakanlık, Vergi Affı İddialarına Son Noktayı Koydu!
Sağlık Müdürlüğü'nden Yedikule Hastanesi'ndeki Soruşturmaya Açıklama
Sağlık Müdürlüğü'nden Yedikule Hastanesi'ndeki Soruşturmaya Açıklama
İmamoğlu Hakkında Hazırlanan MASAK Raporu Ortaya Çıktı
İmamoğlu Hakkında Hazırlanan MASAK Raporu Ortaya Çıktı
Bakan Yerlikaya'dan Tepki Çeken 'Dans' Görüntülerine Açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Tepki Çeken 'Dans' Görüntülerine Açıklama
Aile Sağlığı Merkezlerinden Rapor Almada Yeni Dönem
Aile Sağlığı Merkezlerinden Rapor Almada Yeni Dönem
İran Sınırına Giden Bakan Güler: 60 Bin Asker Görevde
İran Sınırına Giden Bakan Güler: 60 Bin Asker Görevde
Yeni ÖTV Düzenlemesi Otomobil Fiyatlarını Nasıl Etkileyecek?
Yeni ÖTV Düzenlemesi Otomobil Fiyatlarını Nasıl Etkileyecek?
e-Nabız'a Güncelleme: İşte Yeni Gelen Özellikler!
e-Nabız'a Güncelleme: İşte Yeni Gelen Özellikler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması
Sağlık Alanında Yeni Kanun Teklifi: Özel Tesislere Düzenleme
Sağlık Alanında Yeni Kanun Teklifi: Özel Tesislere Düzenleme
Enerji Bakanı: Doğal Gazda Destek Programı Devam Edecek
Enerji Bakanı: Doğal Gazda Destek Programı Devam Edecek
Aile Hukukunda Arabuluculuk ve Yeni Düzenlemeler Geliyor
Aile Hukukunda Arabuluculuk ve Yeni Düzenlemeler Geliyor

Yanımızda Taşıdığımız En Kirli Eşya

Üzerinde ölümcül bakteriler barındırıyor

  1. Birleşik Krallık'ta yapılan araştırmaya göre, otomobil anahtarları her gün elimizden düşmemesine rağmen temizlik açısından oldukça ihmal ediliyor. Birçok kişi banyosunu titizlikle temizlerken, bu küçük ama sürekli temas edilen eşyayı göz ardı ediyor.

    Birleşik Krallık'ta yapılan araştırmaya göre, otomobil anahtarları her gün elimizden düşmemesine rağmen temizlik açısından oldukça ihmal ediliyor. Birçok kişi banyosunu titizlikle temizlerken, bu küçük ama sürekli temas edilen eşyayı göz ardı ediyor.

  2. Money Supermarket tarafından yapılan araştırmada, otomobil anahtarlarının bakteri seviyesi ortalama 241 olarak ölçüldü. Bu, cep telefonlarının (66) ve bilgisayar klavyelerinin (68) taşıdığı bakteri sayısından neredeyse dört kat fazla.

    Money Supermarket tarafından yapılan araştırmada, otomobil anahtarlarının bakteri seviyesi ortalama 241 olarak ölçüldü. Bu, cep telefonlarının (66) ve bilgisayar klavyelerinin (68) taşıdığı bakteri sayısından neredeyse dört kat fazla.

  3. Araştırmayı yürüten Salford Üniversitesi?nden mikrobiyolog Dr. Joe Latimer, anahtar temizliğinin ciddi şekilde ihmal edildiğine dikkat çekti.

    Araştırmayı yürüten Salford Üniversitesi?nden mikrobiyolog Dr. Joe Latimer, anahtar temizliğinin ciddi şekilde ihmal edildiğine dikkat çekti.

  4. Özellikle Staphylococcus epidermidis bakterisinin, bağışıklığı zayıf bireylerde ya da ameliyat sonrası süreçte ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı. Üstelik bu bakteri türü antibiyotiklere karşı giderek daha dirençli hale gelebilir.

    Özellikle Staphylococcus epidermidis bakterisinin, bağışıklığı zayıf bireylerde ya da ameliyat sonrası süreçte ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı. Üstelik bu bakteri türü antibiyotiklere karşı giderek daha dirençli hale gelebilir.

  5. Anahtarlar üzerinde genellikle cilt kaynaklı bakteriler bulunsa da, en az bir anahtarlıkta bağırsak bakterilerine de rastlandığı belirtildi. Dr. Latimer, ?Bu bakteriler genellikle zararsızdır, ancak uygun koşullarda hastalık bulaştırma potansiyeline sahiptir? diyerek dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

    Anahtarlar üzerinde genellikle cilt kaynaklı bakteriler bulunsa da, en az bir anahtarlıkta bağırsak bakterilerine de rastlandığı belirtildi. Dr. Latimer, ?Bu bakteriler genellikle zararsızdır, ancak uygun koşullarda hastalık bulaştırma potansiyeline sahiptir? diyerek dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

  6. SÜRÜCÜLERİN Araştırmaya katılan 2 bin sürücünün üçte biri, otomobil anahtarlarını hiç temizlemediğini itiraf etti. Katılımcıların dörtte biri ise aynı anahtarı beş yılı aşkın süredir kullanıyor. Uzmanlar, anahtarların sabunlu nemli bir bezle düzenli olarak silinmesini öneriyor. Ancak çamaşır suyu gibi aşındırıcı temizlik ürünlerinden kaçınılması, elektronik aksama nedeniyle anahtarların suya daldırılmaması gerektiği uyarısında bulunuluyor. Araştırmada ayrıca sürücülerin yüzde 15?inin yedek anahtarı olmadığı ortaya çıktı. Anahtar kaybı durumunda ise yeni bir anahtar çıkartmak oldukça pahalıya mal olabiliyor.

    SÜRÜCÜLERİN Araştırmaya katılan 2 bin sürücünün üçte biri, otomobil anahtarlarını hiç temizlemediğini itiraf etti. Katılımcıların dörtte biri ise aynı anahtarı beş yılı aşkın süredir kullanıyor. Uzmanlar, anahtarların sabunlu nemli bir bezle düzenli olarak silinmesini öneriyor. Ancak çamaşır suyu gibi aşındırıcı temizlik ürünlerinden kaçınılması, elektronik aksama nedeniyle anahtarların suya daldırılmaması gerektiği uyarısında bulunuluyor. Araştırmada ayrıca sürücülerin yüzde 15?inin yedek anahtarı olmadığı ortaya çıktı. Anahtar kaybı durumunda ise yeni bir anahtar çıkartmak oldukça pahalıya mal olabiliyor.

19 Haziran 2025