Yanımızda Taşıdığımız En Kirli Eşya

SÜRÜCÜLERİN Araştırmaya katılan 2 bin sürücünün üçte biri, otomobil anahtarlarını hiç temizlemediğini itiraf etti. Katılımcıların dörtte biri ise aynı anahtarı beş yılı aşkın süredir kullanıyor. Uzmanlar, anahtarların sabunlu nemli bir bezle düzenli olarak silinmesini öneriyor. Ancak çamaşır suyu gibi aşındırıcı temizlik ürünlerinden kaçınılması, elektronik aksama nedeniyle anahtarların suya daldırılmaması gerektiği uyarısında bulunuluyor. Araştırmada ayrıca sürücülerin yüzde 15?inin yedek anahtarı olmadığı ortaya çıktı. Anahtar kaybı durumunda ise yeni bir anahtar çıkartmak oldukça pahalıya mal olabiliyor.