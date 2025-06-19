Yanımızda Taşıdığımız En Kirli Eşya
Üzerinde ölümcül bakteriler barındırıyor
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Birleşik Krallık'ta yapılan araştırmaya göre, otomobil anahtarları her gün elimizden düşmemesine rağmen temizlik açısından oldukça ihmal ediliyor. Birçok kişi banyosunu titizlikle temizlerken, bu küçük ama sürekli temas edilen eşyayı göz ardı ediyor.
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Money Supermarket tarafından yapılan araştırmada, otomobil anahtarlarının bakteri seviyesi ortalama 241 olarak ölçüldü. Bu, cep telefonlarının (66) ve bilgisayar klavyelerinin (68) taşıdığı bakteri sayısından neredeyse dört kat fazla.
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Araştırmayı yürüten Salford Üniversitesi?nden mikrobiyolog Dr. Joe Latimer, anahtar temizliğinin ciddi şekilde ihmal edildiğine dikkat çekti.
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Özellikle Staphylococcus epidermidis bakterisinin, bağışıklığı zayıf bireylerde ya da ameliyat sonrası süreçte ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı. Üstelik bu bakteri türü antibiyotiklere karşı giderek daha dirençli hale gelebilir.
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Anahtarlar üzerinde genellikle cilt kaynaklı bakteriler bulunsa da, en az bir anahtarlıkta bağırsak bakterilerine de rastlandığı belirtildi. Dr. Latimer, ?Bu bakteriler genellikle zararsızdır, ancak uygun koşullarda hastalık bulaştırma potansiyeline sahiptir? diyerek dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
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SÜRÜCÜLERİN Araştırmaya katılan 2 bin sürücünün üçte biri, otomobil anahtarlarını hiç temizlemediğini itiraf etti. Katılımcıların dörtte biri ise aynı anahtarı beş yılı aşkın süredir kullanıyor. Uzmanlar, anahtarların sabunlu nemli bir bezle düzenli olarak silinmesini öneriyor. Ancak çamaşır suyu gibi aşındırıcı temizlik ürünlerinden kaçınılması, elektronik aksama nedeniyle anahtarların suya daldırılmaması gerektiği uyarısında bulunuluyor. Araştırmada ayrıca sürücülerin yüzde 15?inin yedek anahtarı olmadığı ortaya çıktı. Anahtar kaybı durumunda ise yeni bir anahtar çıkartmak oldukça pahalıya mal olabiliyor.