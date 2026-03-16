Mart Ayı Anketi Belli Oldu! İlk Sıradaki Parti...
GENAR Araştırma'nın mart ayında yaptığı seçim anketi sonuçlarını açıkladı. İlk sıradaki parti...
Ana muhalefet partisi CHP'nin erken seçim çağrıları devam ederken bu süreçte seçmenin nabzı anketler üzerinden ölçülüyor.
GENAR Araştırma da Mart ayında gerçekleştirdiği son anketinde, seçmenin siyasi eğilimini gündemine aldı.
İKTİDARIN OYLARI İSTİKRARLI HALE GELDİ
GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, son iki aydır AK Parti'nin oylarının daha istikrarlı gelmeye başladığını söyledi.
CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması döneminde yürütülen kampanyalar sonrasında bir yükseliş yaşadığına dikkat çeken Aktaş, bu yükselişin daha sonra yüzde 30 bandında çekildiğini söyledi.
Yapılan ankette partilerin sahip olduğu oranlar şu şekilde:
AK Parti: Yüzde 34,2
CHP: Yüzde 31,8
DEM Parti: Yüzde 8,9
MHP: Yüzde 8,6
İYİ Parti: Yüzde 5,2
Zafer Partisi: Yüzde 3,1
Anahtar Parti: Yüzde 2,5
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,3
Saadet Partisi: Yüzde 1,1
TİP: Yüzde 1,0
Diğer: Yüzde 1,3