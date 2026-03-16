Usta Sanatçı Hastaneye Kaldırıldı

Hazine'nin kasası şubatta doldu: Gelirler yüzde 87 arttı!
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tutuklandı
TBMB Başkanı Karahan'dan uyarı: Kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine dikkat!
TBMB Başkanı Karahan'dan uyarı: Kısa sürede yüksek kazanç vaatlerine dikkat!
YKS başvurularında büyük düşüş: Son 6 yılın en düşük rakamı!
YKS başvurularında büyük düşüş: Son 6 yılın en düşük rakamı!
Şehit yakını ve gaziler için yarın 2026'nın ilk ataması yapılacak
Şehit yakını ve gaziler için yarın 2026'nın ilk ataması yapılacak
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı yaşam turizmi için mevzuat hazırlanıyor
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı yaşam turizmi için mevzuat hazırlanıyor
GİB'den açıklama: Kira ve ücret gelirinde rapor şartı yok
GİB'den açıklama: Kira ve ücret gelirinde rapor şartı yok
Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
Tarım Kredi'den 'zarar' açıklaması: Hızlı büyümenin doğal sonucu!
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
TÜİK açıkladı: Şubat'ta en çok hangi marka araçlar satıldı?
Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Kaymakamlıkta silah sesleri: Kendini odaya kilitleyen personel teslim oldu
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Milli marşın Arapça okunması tepki çekmişti: Okul yöneticilerine soruşturma!
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Bakan Çiftçi'den Emniyette 'verimlilik odaklı' değişim sinyali
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
MEB, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
MEB, ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin kılavuz yayımladı
Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
Bayram öncesi bir dilim baklavanın fiyatı 80 lira oldu!
'Çocuklar Güvende' uygulaması ailelere destek sağlıyor
'Çocuklar Güvende' uygulaması ailelere destek sağlıyor
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Ramazan Bayramı'nda trenlerde 8 bin 898 kişilik ek kapasite sağlanacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
Sıcaklıklar düşüyor, bayram yağışlı geçecek
Sıcaklıklar düşüyor, bayram yağışlı geçecek
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Üniversitelerde balon söndü! YKS başvurularında 1,1 milyonluk kayıp
Üniversitelerde balon söndü! YKS başvurularında 1,1 milyonluk kayıp
Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 tutuklama
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet soruşturması: 7 tutuklama
Bakan Tekin'den Özel'e sert yanıt: Anlama özürlü herhalde bu arkadaş
Bakan Tekin'den Özel'e sert yanıt: Anlama özürlü herhalde bu arkadaş
'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'
'Made in Europe yaklaşımı Türkiye'yi de kapsayacak'
Çelik Kubbe'de son durum nedir!
Çelik Kubbe'de son durum nedir!
'12,4 milyar liralık tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı'
'12,4 milyar liralık tüketici uyuşmazlığı karara bağlandı'
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal
Araç içi ekran cezaları durduruldu: 27 Şubat'tan bu yana kesilen tüm cezalar iptal

Usta Sanatçı Hastaneye Kaldırıldı

Usta sanatçıyı yatağa düşüren sebep ne? İşte ayrıntılar...

    Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay, 81 yaşında aniden yükselen ateşi nedeniyle Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'ne başvurdu. Usta sanatçının durumu ciddiyetle takip edilirken, yapılan ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındığı öğrenildi. Herkesin aklındaki o tek soru: Usta sanatçıyı yatağa düşüren sebep ne? İşte ayrıntılar...

    Türk müziğinin 81 yaşındaki efsane ismi Orhan Gencebay, aniden yükselen ateşi sonrası hastaneye başvurarak sevenlerini korkuttu. Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde tedavi altına alınan usta sanatçı, sağlık durumunun titizlikle incelenmesi için müşahedeye alındı. 

    Tetkikleri süren Gencebay'ın yatağa düşmesine neden olan hastalığın koronavirüs olduğu ortaya çıktı.

    Sanatçının tedavisi hastanede sürerken, eşi Sevim Emre, ailesi ve yakınları Gencebay'ı yalnız bırakmıyor. Hastane yetkilileri, usta sanatçının sağlık durumunun yakından takip edildiğini ve gerekli tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

    Orhan Gencebay ile ilgili çıkan haberlere Sevim Emre'den açıklama: "Kontrol amaçlı hastaneye bile gidemeyecek miyiz? Orhan abiniz kale gibi maşallah. Allah onu korusun"

    ORHAN GENCEBAY KİMDİR?

    Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Kencebay (d. 4 Ağustos, 1944; Samsun, Türkiye) Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve aktördür.

    Müziğe 6 yaşında, Rus konservatuvarı mezunu ve aslen Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan klasik batı müzisyeni Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı. 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya başladı.

    10 yaşında ilk beste çalışması olan Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi isimli eseri yaptı. 13 yaşında Türk Sanat Müziği ve tambur eğitimi almaya başladı. Ortaokul ve lise yıllarında Samsun, Edirne ve İstanbul musiki cemiyetlerinde yaylı tambur, THM cemiyetlerinde ise bağlama çaldı.

    Samsun ve İstanbul'da halk evlerinin kuruculuğunu yaptı. Kendi açtığı müzik dershanelerinde öğretmenlik yaptı. Çocukluk yıllarında en çok etkilendiği kişi zamanının bağlama üstadı Bayram Aracı'ydı. Gencebay'a o yıllarda bu nedenle küçük Bayram diyorlardı.

    İlk profesyonel bestesi "Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsin"i 14 yaşında yapan Orhan Gencebay, 16 yaşından itibaren caz ve rock müziği ile ilgilenmeye başladı, batı nefesli sazlardan oluşan orkestralarda tenor saksofon çaldı. İstanbul'a gelerek, Türkiye'nin ilk konservatuarı ve eski adı Dârülelhan olan İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi, bir süre icra heyetinde bulundu.

    İstanbul'a gelerek, Türkiye'nin ilk konservatuarı ve eski adı Dârülelhan olan İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi, bir süre icra heyetinde bulundu.

    Orhan Gencebay, 29 Kasım 2009 tarihinde Milliyet Gazetesi'nden Olcay Ünal Sert'e verdiği röportajda "Batsın Bu Dünya, Türkiye'nin ağıtıdır.

    Şu bir gerçek, 70'li yıllar çok kötü yıllardı. Günde 100 - 150 kişi öldürülüyordu. 1975'te böyle bir Türkiye'de yaptım 'Batsın Bu Dünya'yı. O, Türkiye'nin ağıtıdır, ağlanacak parçasıdır." demiştir.

    17 Eylül 2012'de Orhan Gencebay'a saygı için Poll Production'dan yayınlanan Orhan Gencebay ile Bir Ömür albümünde Türkiye'nin önde gelen sanatçıları yer alarak Gencebay'ın bestelerini seslendirmiştir.

16 Mart 2026