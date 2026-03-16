Usta Sanatçı Hastaneye Kaldırıldı
Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay, 81 yaşında aniden yükselen ateşi nedeniyle Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'ne başvurdu. Usta sanatçının durumu ciddiyetle takip edilirken, yapılan ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındığı öğrenildi. Herkesin aklındaki o tek soru: Usta sanatçıyı yatağa düşüren sebep ne? İşte ayrıntılar...
Türk müziğinin 81 yaşındaki efsane ismi Orhan Gencebay, aniden yükselen ateşi sonrası hastaneye başvurarak sevenlerini korkuttu. Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde tedavi altına alınan usta sanatçı, sağlık durumunun titizlikle incelenmesi için müşahedeye alındı.
Tetkikleri süren Gencebay'ın yatağa düşmesine neden olan hastalığın koronavirüs olduğu ortaya çıktı.
Sanatçının tedavisi hastanede sürerken, eşi Sevim Emre, ailesi ve yakınları Gencebay'ı yalnız bırakmıyor. Hastane yetkilileri, usta sanatçının sağlık durumunun yakından takip edildiğini ve gerekli tüm önlemlerin alındığını açıkladı.
Orhan Gencebay ile ilgili çıkan haberlere Sevim Emre'den açıklama: "Kontrol amaçlı hastaneye bile gidemeyecek miyiz? Orhan abiniz kale gibi maşallah. Allah onu korusun"
ORHAN GENCEBAY KİMDİR?
Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Kencebay (d. 4 Ağustos, 1944; Samsun, Türkiye) Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve aktördür.
Müziğe 6 yaşında, Rus konservatuvarı mezunu ve aslen Kırım göçmeni eski bir opera sanatçısı olan klasik batı müzisyeni Emin Tarakçı'dan keman ve mandolin dersleri alarak başladı. 7 yaşında bağlama ve Türk halk müziği dersleri almaya başladı.
10 yaşında ilk beste çalışması olan Kara Kaşlı Esmerdi Kim Bilir Kimi Sevdi isimli eseri yaptı. 13 yaşında Türk Sanat Müziği ve tambur eğitimi almaya başladı. Ortaokul ve lise yıllarında Samsun, Edirne ve İstanbul musiki cemiyetlerinde yaylı tambur, THM cemiyetlerinde ise bağlama çaldı.
Samsun ve İstanbul'da halk evlerinin kuruculuğunu yaptı. Kendi açtığı müzik dershanelerinde öğretmenlik yaptı. Çocukluk yıllarında en çok etkilendiği kişi zamanının bağlama üstadı Bayram Aracı'ydı. Gencebay'a o yıllarda bu nedenle küçük Bayram diyorlardı.
İlk profesyonel bestesi "Ruhumda Titreyen Sonsuz Bir Alevsin"i 14 yaşında yapan Orhan Gencebay, 16 yaşından itibaren caz ve rock müziği ile ilgilenmeye başladı, batı nefesli sazlardan oluşan orkestralarda tenor saksofon çaldı. İstanbul'a gelerek, Türkiye'nin ilk konservatuarı ve eski adı Dârülelhan olan İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi, bir süre icra heyetinde bulundu.
Orhan Gencebay, 29 Kasım 2009 tarihinde Milliyet Gazetesi'nden Olcay Ünal Sert'e verdiği röportajda "Batsın Bu Dünya, Türkiye'nin ağıtıdır.
Şu bir gerçek, 70'li yıllar çok kötü yıllardı. Günde 100 - 150 kişi öldürülüyordu. 1975'te böyle bir Türkiye'de yaptım 'Batsın Bu Dünya'yı. O, Türkiye'nin ağıtıdır, ağlanacak parçasıdır." demiştir.
17 Eylül 2012'de Orhan Gencebay'a saygı için Poll Production'dan yayınlanan Orhan Gencebay ile Bir Ömür albümünde Türkiye'nin önde gelen sanatçıları yer alarak Gencebay'ın bestelerini seslendirmiştir.