Sahne Ücretleri Dudak Uçuklattı
Servetine servet katacaklar!
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da sahneye çıkacak ünlü isimlerin konser ücretleri belli oldu. 20 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı'nda milyonluk anlaşmalara imza atan sanatçıların sahne ücretleri adeta dudak uçuklattı. İşte bayramda konser verecek ünlülerin kazançları?
YILDIZ TİLBE
Kıbrıs-Bursa: 12 milyon
EBRU GÜNDEŞ
Antalya-Kıbrıs: 26 milyon TL
ÖZCAN DENİZ
Antalya-Kıbrıs: 12 milyon
ALİŞAN
Kıbrıs: 3 milyon
HADİSE
Kıbrıs: 6 milyon
SİBEL CAN
Antalya-Kıbrıs: 16 milyon TL
İREM DERİCİ
Yunanistan-Kıbrıs: 5 milyon TL
BÜLENT ERSOY
İzmir: 6 milyon
NİLÜFER
Antalya: 3 milyon
FUNDA ARAR
Antalya-Kıbrıs: 6 milyon
EROL EVGİN
Antalya: 3.5 milyon
SİMGE SAĞIN
Eskişehir-Kıbrıs: 5.5 milyon
CANDAN ERÇETİN
Antalya-Kıbrıs: 8 milyon
BERKAY
İstanbul-Kıbrıs: 5 milyon
HANDE YENER
Kıbrıs: 4 milyon
DENİZ SEKİ
Antalya: 3 milyon