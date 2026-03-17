Emeklilere ÖTV Muafiyetli Araç Satışı 2026 Son Durum
Emekliye ÖTV'siz araç yasası Meclis'ten geçti mi? Emekliye ÖTV'siz araç verilecek mi?
Türkiye'de milyonlarca emekliyi ilgilendiren ÖTV'siz araç düzenlemesi iddiaları gündemde. TBMM'ye sunulan kanun teklifinin yasalaştığı yönündeki haberler sosyal medyada yayılırken, teklif henüz Meclis Genel Kurulu'ndan geçmedi ve yürürlüğe girmedi. Düzenleme kabul edilse bile tüm emeklileri değil, belirli emeklileri kapsayacak. İşte emeklilere ÖTV'siz araç alımına ilişkin son gelişmeler.
Türkiye'de emeklilere ÖTV'siz araç satışı yapılacağına dair iddialar son günlerde yeniden gündeme geldi. Sosyal medya ve bazı haber kaynaklarında düzenlemenin yürürlüğe girdiği ileri sürülse de, TBMM'de emeklilere ÖTV muafiyetli araç verilmesine ilişkin teklif henüz yasalaşmış değil.
CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından hazırlanan teklif, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Teklif Şubat sonu ile Mart başı arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Ancak düzenleme şu aşamada yalnızca kanun teklifi niteliğinde bulunuyor.
Teklif henüz yasalaşmadı
Emeklilere ÖTV muafiyeti sağlanacağına dair iddiaların aksine, teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmedi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmedi. Mevzuata göre teklifin yasalaşabilmesi için önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi, ardından Genel Kurul'da oylanması gerekiyor.
Bu nedenle "emeklilere ÖTV'siz araç verilmeye başlandı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. Düzenleme kabul edilmediği sürece uygulamaya geçmesi mümkün görünmüyor.
Kimleri kapsayacak?
Teklif metnine göre düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor. Taslak düzenleme özellikle Bağ-Kur kapsamında emekli olan esnaf ve sanatkârları hedef alıyor.
Bu çerçevede yararlanabilecek gruplar arasında:
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamındaki esnaf ve sanatkârlar
5510 sayılı Kanun'un 4/1-b maddesine göre Bağ-Kur'dan yaşlılık aylığı alan emekliler yer alıyor. Buna karşılık SSK emeklileri ve Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri genel olarak düzenleme dışında kalıyor.
Öngörülen araç alım şartları
Kanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre ÖTV muafiyetli araç hakkının belirli şartlarla verilmesi planlanıyor.
Taslakta öne çıkan başlıca şartlar şöyle:
-Hak, emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde kullanılabilecek.
-Uygulama bir defaya mahsus olacak.
-Sadece binek otomobiller için geçerli olacak, ticari araçları kapsamayacak.
-ÖTV'siz alınan araç 5 yıl boyunca satılamayacak veya devredilemeyecek.
-Süre dolmadan satış yapılması halinde ödenmeyen ÖTV ve gecikme faizi geri alınacak.
Bazı kaynaklarda, doğal afet veya ağır kaza sonucu aracın kullanılamaz hale gelmesi durumunda yeni hak doğabileceği de ifade ediliyor. Ancak bu konuların ayrıntıları ancak teklif yasalaşırsa ilgili kurumlar tarafından açıklanacak.