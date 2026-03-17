Star'ın Yeni Dizisi Merak Uyandırıyor.
Dizinin afişi yayınlandı.
-
Star'ın yeni dizisi Çirkin, çarpıcı karakterleri ve etkileyici hikâyesiyle şimdiden merak uyandırıyor. Dizinin afişi yayınlandı.
-
Küçük yaşta ailesini kaybeden ve çevresinde 'Çirkin' lakabıyla tanınan Meryem'in (Derya Pınar Ak) hayatı, çocukluk aşkı Kadir'in (Çağlar Ertuğrul) ona yaptığı evlilik teklifiyle bambaşka bir yöne evriliyor.
-
Zorluklarla büyüyen Meryem'in verdiği hayat mücadelesi sırasında Kadir'le yaşayacağı sarsıcı aşk, ikisi için de yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. Çarpıcı konusuyla şimdiden merak uyandıran 'Çirkin', masal tadında bir hikâyeyi ekranlara taşıyacak.
-
Yapımını 25 Film'in üstlendiği, yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak'ın oturduğu Çirkin'in kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan ile Nur Sürer ve Çetin Tekindor yer alıyor.
-