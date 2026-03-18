Dev Kadrolu Dizi Final!
Atv'nin Baba Yapım imzalı dev kadrolu dizisi Aynı Yağmur Altında 7. bölümüyle ekrana veda ediyor.
Son dönemin en güçlü oyuncu kadrolarından birine sahip olan atv'nin "Aynı Yağmur Altında" dizisi ekrana veda ediyor.
Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın başrollerini paylaştığı, Hülya Avşar, Levent Ülgen, Erkan Can ve Fikret Kuşkan gibi dev isimleri buluşturan dizi bu hafta ekrana gelecek 7. bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak.
Pazartesi günü başlayan ve reytinglerde beklentiyi karşılamayan dizi pazar gününe alınmıştı.