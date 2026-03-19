ÖTV'siz Araçta Şartlar Açıklandı!

EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ VAR MI?

"Emeklilere ÖTV'siz araç" iddialarına ilişkin şu an için herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor.

Konuya ilişkin bazı milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi sunuldu. Ancak teklif henüz yasalaşmadı.

Teklifin mevcut haliyle tüm emeklileri kapsamadığı, daha çok Bağ-Kur ve ÇKS'ye en az 10 yıl kayıtlı belirli bir çiftçi grubuna yönelik olduğu belirtiliyor.