ÖTV'siz Araçta Şartlar Açıklandı!

Emekliler ÖTV'siz araç düzenlemesinden yararlanacak mı? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

  1. 2026 yılında araç almayı planlayanlar için Özel Tüketim Vergisi istisnası önemli bir avantaj sunuyor. Ancak sosyal medyada dile getirilen "emekliye özel ÖTV muafiyeti" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. Uygulamadan yararlanmak için belirli şartların sağlanması gerekiyor.

    2026 yılında araç almayı planlayanlar için Özel Tüketim Vergisi istisnası önemli bir avantaj sunuyor. Ancak sosyal medyada dile getirilen "emekliye özel ÖTV muafiyeti" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. Uygulamadan yararlanmak için belirli şartların sağlanması gerekiyor.

  2. Sosyal medyada gündeme gelen "emeklilere ÖTV'siz araç satışı" iddiaları sonrası gözler mevcut düzenlemelere çevrildi. Ancak yürürlükteki mevzuata göre emekliler için ÖTV muafiyetine ilişkin yeni bir hak bulunmuyor.

    Sosyal medyada gündeme gelen "emeklilere ÖTV'siz araç satışı" iddiaları sonrası gözler mevcut düzenlemelere çevrildi. Ancak yürürlükteki mevzuata göre emekliler için ÖTV muafiyetine ilişkin yeni bir hak bulunmuyor.

  3. <p><strong>ÖTV MUAFİYETİNDE LİMİT YÜKSELDİ</strong></p><p>Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan düzenleme kapsamında ÖTV muafiyetinde üst limit artırıldı. Buna göre ÖTV'siz araç alımında üst sınır 2 milyon 873 bin liraya yükseltildi. Belirlenen bu tutar, vergiler dahil satış fiyatı üzerinden uygulanıyor. Ayrıca ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden de muaf tutuluyor.</p>

    ÖTV MUAFİYETİNDE LİMİT YÜKSELDİ

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan düzenleme kapsamında ÖTV muafiyetinde üst limit artırıldı. Buna göre ÖTV'siz araç alımında üst sınır 2 milyon 873 bin liraya yükseltildi. Belirlenen bu tutar, vergiler dahil satış fiyatı üzerinden uygulanıyor. Ayrıca ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden de muaf tutuluyor.

  4. <p><strong>KİMLER ÖTV'SİZ ARAÇ ALABİLİYOR?</strong></p><p>Mevcut düzenlemeye göre ÖTV muafiyetinden yalnızca belirli şartları sağlayan engelli vatandaşlar yararlanabiliyor.</p><p>Engel oranının yüzde 90 ve üzerinde olması gerekiyor.</p><p>Sağlık kurulu raporunda, araç kullanımına ilişkin gerekli ibarelerin yer alması şart.</p><p>Araç, engel durumuna uygun özel tertibatla donatılmalı.</p>

    KİMLER ÖTV'SİZ ARAÇ ALABİLİYOR?

    Mevcut düzenlemeye göre ÖTV muafiyetinden yalnızca belirli şartları sağlayan engelli vatandaşlar yararlanabiliyor.

    Engel oranının yüzde 90 ve üzerinde olması gerekiyor.

    Sağlık kurulu raporunda, araç kullanımına ilişkin gerekli ibarelerin yer alması şart.

    Araç, engel durumuna uygun özel tertibatla donatılmalı.

  5. <p><strong>ARAÇ ALIMINDA ŞARTLAR NELER?</strong></p><p>ÖTV'siz araç alımında dikkat çeken şartlar şöyle:</p><p>Araçta en az yüzde 40 yerli üretim katkısı aranıyor.</p><p>Satın alınan araç 10 yıl boyunca satılamıyor.</p><p>Süre dolmadan satış yapılırsa, ödenmeyen ÖTV tutarı tahsil ediliyor.</p><p>27 Aralık 2024 öncesi alınan araçlarda ise 5 yıl kuralı uygulanıyor.</p>

    ARAÇ ALIMINDA ŞARTLAR NELER?

    ÖTV'siz araç alımında dikkat çeken şartlar şöyle:

    Araçta en az yüzde 40 yerli üretim katkısı aranıyor.

    Satın alınan araç 10 yıl boyunca satılamıyor.

    Süre dolmadan satış yapılırsa, ödenmeyen ÖTV tutarı tahsil ediliyor.

    27 Aralık 2024 öncesi alınan araçlarda ise 5 yıl kuralı uygulanıyor.

  6. <p><strong>EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ VAR MI?</strong></p><p>"Emeklilere ÖTV'siz araç" iddialarına ilişkin şu an için herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor.</p><p>Konuya ilişkin bazı milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi sunuldu. Ancak teklif henüz yasalaşmadı.</p><p>Teklifin mevcut haliyle tüm emeklileri kapsamadığı, daha çok Bağ-Kur ve ÇKS'ye en az 10 yıl kayıtlı belirli bir çiftçi grubuna yönelik olduğu belirtiliyor.</p>

    EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ VAR MI?

    "Emeklilere ÖTV'siz araç" iddialarına ilişkin şu an için herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor.

    Konuya ilişkin bazı milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi sunuldu. Ancak teklif henüz yasalaşmadı.

    Teklifin mevcut haliyle tüm emeklileri kapsamadığı, daha çok Bağ-Kur ve ÇKS'ye en az 10 yıl kayıtlı belirli bir çiftçi grubuna yönelik olduğu belirtiliyor.

  7. <p><strong>MEVCUT DURUM NE?</strong></p><p>Teklifin Meclis'te kabul edilip Resmî Gazete'de yayımlanmaması nedeniyle şu an için emeklilerin ÖTV'siz araç alma hakkı bulunmuyor.</p><p>Dolayısıyla yürürlükteki sistemde ÖTV muafiyeti yalnızca engelli vatandaşlar için geçerli olmaya devam ediyor.</p>

    MEVCUT DURUM NE?

    Teklifin Meclis'te kabul edilip Resmî Gazete'de yayımlanmaması nedeniyle şu an için emeklilerin ÖTV'siz araç alma hakkı bulunmuyor.

    Dolayısıyla yürürlükteki sistemde ÖTV muafiyeti yalnızca engelli vatandaşlar için geçerli olmaya devam ediyor.

  8. <p><strong>ÖTV'SİZ ALINABİLECEK OTOMOBİLLER HANGİLERİ</strong></p><p>Yeni düzenleme ile ÖTV istisnası kapsamında satın alabilecek otomobil sayısı arttı.</p><p>İşte ÖTV düştüğünde alınabilecek en avantajlı otomobiller</p>

    ÖTV'SİZ ALINABİLECEK OTOMOBİLLER HANGİLERİ

    Yeni düzenleme ile ÖTV istisnası kapsamında satın alabilecek otomobil sayısı arttı.

    İşte ÖTV düştüğünde alınabilecek en avantajlı otomobiller

  9. <p>1- TOGG T10F (Elektrikli)</p><p>Liste fiyatı: 1.878.000 TL</p><p>ÖTV'siz fiyat: 1.707.273 TL</p>

    1- TOGG T10F (Elektrikli)

    Liste fiyatı: 1.878.000 TL

    ÖTV'siz fiyat: 1.707.273 TL

  10. <p><strong>2- TOGG T10X (Elektrikli)</strong></p><p>Liste fiyatı: 1.862.000 TL</p><p>ÖTV'siz fiyat: 1.692.727 TL</p>

    2- TOGG T10X (Elektrikli)

    Liste fiyatı: 1.862.000 TL

    ÖTV'siz fiyat: 1.692.727 TL

  11. <p><strong>3 - Toyota C-HR</strong></p><p>Liste fiyatı: 2.090.000 TL</p><p>ÖTV'siz fiyat: 1.161.111 TL</p>

    3 - Toyota C-HR

    Liste fiyatı: 2.090.000 TL

    ÖTV'siz fiyat: 1.161.111 TL

  12. <p><strong>4 - Renault Megane</strong></p><p>Liste fiyatı: 1.950.000 TL</p><p>ÖTV'siz fiyat: 1.083.333 TL</p>

    4 - Renault Megane

    Liste fiyatı: 1.950.000 TL

    ÖTV'siz fiyat: 1.083.333 TL

  13. <p><strong>5- Toyota Corolla</strong></p><p>Liste fiyatı: 1.650.000 TL</p><p>ÖTV'siz fiyat: 916.667 TL</p>

    5- Toyota Corolla

    Liste fiyatı: 1.650.000 TL

    ÖTV'siz fiyat: 916.667 TL

  14. <p><strong>6- Hyundai Bayon</strong></p><p>Liste fiyatı: 1.450.000 TL</p><p>ÖTV'siz fiyat: 805.556 TL</p>

    6- Hyundai Bayon

    Liste fiyatı: 1.450.000 TL

    ÖTV'siz fiyat: 805.556 TL

  15. <p>7 - Fiat Egea Sedan</p><p>Liste fiyatı: 1.150.000 TL</p><p>ÖTV'siz fiyat: 638.889 TL</p>

    7 - Fiat Egea Sedan

    Liste fiyatı: 1.150.000 TL

    ÖTV'siz fiyat: 638.889 TL

  16. <p>8- Fiat Egea Cross</p><p>Liste fiyatı: 1.250.000 TL</p><p>ÖTV'siz fiyat: 694.444 TL</p>

    8- Fiat Egea Cross

    Liste fiyatı: 1.250.000 TL

    ÖTV'siz fiyat: 694.444 TL

19 Mart 2026