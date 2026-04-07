İtiraf: "Bu Yüzden Diziden Ayrıldım"
Oyuncunun ayrılık sürecine ilişkin değerlendirmeleri, dizinin takipçileri arasında büyük tepki topladı.
Fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nde Aslan Akbey rolüyle hafızalara kazınan Selçuk Yöntem, yapım hakkındaki açıklamalarıyla gündeme oturdu. Oyuncunun ayrılık sürecine ilişkin değerlendirmeleri, dizinin takipçileri arasında büyük tepki topladı.
Türk televizyon dünyasının usta isimlerinden biri olan Selçuk Yöntem, bir zamanların efsane dizisi olan Kurtlar Vadisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
DİZİDEKİ CEZASIZLIK ALGISINA DİKKAT ÇEKTİ
Katıldığı bir programda konuşan Yöntem, diziden neden ayrıldığını açıkladı.
"SUÇ İŞLEYEN CEZASINI ALMALIYDI"Yöntem, "Devlet, mafya ve para baronlarının bakış açısını senaryo olarak çok güzel değerlendirdik. Ama ben o zaman da söyledim; her şey çok hızlı gelişiyor, oluyor, öldürülüyor, ortada bir polis yok. Suç işleyenin ceza alması lazım. İşte bu, gençleri kötü etkiledi" ifadelerini kullandı.
"HERKES BİRBİRİNİ ÖLDÜRÜYOR KİMSEYE BİR ŞEY OLMUYOR"
Ünlü isim, suç işleyen karakterlerin cezasız kalmasının gençler üzerinde yanlış bir algı oluşturduğunu söyledi:
"Kurtlar Vadisi gençleri kötü etkiledi. Herkes birbirini öldürüyor, kimseye bir şey olmuyor, o zaman ben de yapabilirim düşüncesi gelişmeye başladı. Buna reaksiyon gösterip diziden ayrıldım."
KARİYERİNDEKİ EN İYİ 3 PROJESİNİ AÇIKLADI
Selçuk Yöntem, son olarak programda kendisine yöneltilen kariyer soruları üzerine, kendisi için önemli olan 3 yapımı saydı:
Aşk-ı Memnu, Kurtlar Vadisi, Üzgünüm Leyla