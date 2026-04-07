Nisan Ayı Otomobil Kampanyaları...
Bahar aylarının gelişiyle birlikte otomotiv firmaları Nisan ayı kampanyalarını duyurdu. Döviz kurlarındaki oynaklık ve maliyet artışlarına rağmen bazı modeller fiyatlarını korumayı başarırken, bazılarında ise fiyatlar yükseldi.
ABD-İran savaşının etkileri otomotiv piyasasını etkilemeye devam ederken, otomobil firmaları da her ay kampanyalarını yenilemeye devam ediyor. İşte Nisan ayı kampanyalarına göre en ucuz 10 sıfır otomobil.
EN UCUZ SIFIR KİLOMETRE OTOMOBİL HANGİSİ?
En ucuz otomobil listesinde fiyat 1 milyon 238 bin lira olarak oluştu. Nisan ayı itibarıyla 1.3 milyon TL'nin altında sadece bir model kaldı.
10- Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna Fiyatı: 1.699.000 TL
9- Renault Clio 5 evolution 1.0 TCe X-Tronic (Otomatik) 90 hp Fiyatı: 1.695.000 TL
8- Dacia Sandero Stepway expression Eco-G 120 Otomatik Fiyatı: 1.681.000 TL
7- Fiat Grande Panda 1.2 MHEV 110HP eDCT Icon Otomatik Vites Fiyatı: 1.669.900 TL
6- Dacia Jogger extreme TCe 110 - 7 koltuklu Fiyatı: 1.595.000 TL
5- Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 Beygir 6 ileri Manuel Jump Fiyatı: 1.442.000 TL
4- Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Easy Manuel Vites Fiyatı: 1.429.900 TL
3- Kia Picanto Cool Donanım Picanto 1.0L 67 PS Otomatik Vites Fiyatı: 1.335.000 TL
2- Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin 6 İleri Manuel Vites Edition Fiyatı: 1.325.000 TL
1- Dacia Sandero essential TCe 100 Fiyatı: 1.295.000 TL