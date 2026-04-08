BYD Aracı Olanlar Dikkat!

%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans ve 22.000 TL'ye varan Chip-Para!
Sponsorlu İçerik
Motorine 15 TL'ye yaklaşan indirim geliyor
Motorine 15 TL'ye yaklaşan indirim geliyor
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
Borsa İstanbul'da ateşkes coşkusu
Borsa İstanbul'da ateşkes coşkusu
Türkiye buz kesecek: Nisan'da kar sürprizi
Türkiye buz kesecek: Nisan'da kar sürprizi
Elektronikte dönüşüm genişliyor: Televizyonlar da yenilenecek
Elektronikte dönüşüm genişliyor: Televizyonlar da yenilenecek
Emekli uzman çavuş, eşi ve bir kızını öldürüp intihar etti
Emekli uzman çavuş, eşi ve bir kızını öldürüp intihar etti
Üreticide 7 lira markette 200 lira
Üreticide 7 lira markette 200 lira
Türkiye yenilenebilir enerjide bölgesel lider oldu
Türkiye yenilenebilir enerjide bölgesel lider oldu
Hileli boşanmanın bedeli artık daha ağır!
Hileli boşanmanın bedeli artık daha ağır!
Ateşkes kararı altını uçurdu
Ateşkes kararı altını uçurdu
MGK Beştepe'de toplanıyor: Gündem terör, Orta Doğu ve güvenlik
MGK Beştepe'de toplanıyor: Gündem terör, Orta Doğu ve güvenlik
Knorr bulyonla ilgili paylaşım sosyal medyada gündem oldu
Knorr bulyonla ilgili paylaşım sosyal medyada gündem oldu
Ateşkes sonrası petrol sert düştü, altın ve kripto yükseldi
Ateşkes sonrası petrol sert düştü, altın ve kripto yükseldi
ABD ile İran arasında 15 günlük ateşkese varıldı
ABD ile İran arasında 15 günlük ateşkese varıldı
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
İslam Memiş: Altında şu an alma zamanı
İslam Memiş: Altında şu an alma zamanı
Erdoğan: Kendi bileğimizin gücüne güveniyoruz
Erdoğan: Kendi bileğimizin gücüne güveniyoruz
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 3 isim serbest bırakıldı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 3 isim serbest bırakıldı
Akaryakıtta tarihin en büyük zammı: Motorin 90 TL sınırına dayandı!
Akaryakıtta tarihin en büyük zammı: Motorin 90 TL sınırına dayandı!
Türkiye'de her iki araçtan biri elektrikli veya hibrit
Türkiye'de her iki araçtan biri elektrikli veya hibrit
Her gebeye bir ebe: İlk gebelikte son 3 ay kesintisiz destek!
Her gebeye bir ebe: İlk gebelikte son 3 ay kesintisiz destek!
Avrupa'nın en büyüğü açıldı: Füze üretim kapasitesi 5 katına çıkıyor!
Avrupa'nın en büyüğü açıldı: Füze üretim kapasitesi 5 katına çıkıyor!
1 teröristin öldürüldüğü saldırıya Başsavcılıktan geniş çaplı soruşturma
1 teröristin öldürüldüğü saldırıya Başsavcılıktan geniş çaplı soruşturma
Sayıştay görevlileri de dosyada: Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı
Sayıştay görevlileri de dosyada: Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı
Nisan'da kar sürprizi: Başkentte kar, kuzeyde don bekleniyor
Nisan'da kar sürprizi: Başkentte kar, kuzeyde don bekleniyor
Bakan Tekin'den 'kreş' çıkışı: Ders kitaplarını ve müfredatı biz denetlemeliyiz!
Bakan Tekin'den 'kreş' çıkışı: Ders kitaplarını ve müfredatı biz denetlemeliyiz!
Bakan Bayraktar: TürkAkım boru hattının güvenliği önemli
Bakan Bayraktar: TürkAkım boru hattının güvenliği önemli
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

BYD Aracı Olanlar Dikkat!

Kara listeye aldılar, Türkiye'de çok satılıyordu

    Brezilya, Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD hakkında dikkat çeken bir adım attı. Şirket, çalışanlarını kölelik benzeri koşullarda çalıştıran işverenlerin yer aldığı kara listeye eklendi. Kararın arkasında ise 2024 yılında gündeme gelen ve Çinli işçilerin insan ticaretiyle bağlantılı biçimde istismar edildiği iddiaları var.

    Geçen yıl ortaya saçılan bilgiler, olayın boyutunu daha da ağırlaştırmıştı. Bazı işçilerin silah zoruyla tutulduğu yönündeki iddialar, kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

    KARA LİSTENİN ETKİSİ NE OLACAK?

     

    Brezilya Çalışma Bakanlığı'nın yayımladığı bu liste, özellikle BYD açısından sembolik olmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Çünkü Brezilya, şirketin Çin dışındaki en büyük pazarlarından biri. Bu nedenle alınan kararın, BYD'nin ülkedeki itibarı üzerinde ciddi bir baskı yaratması bekleniyor.

    Kara listeye giren şirketlerin bazı kamu ve özel banka kredilerine erişimi de kısıtlanıyor. Yani mesele yalnızca imaj kaybı değil, finansman tarafında da şirketin önüne yeni engeller çıkabilir. Buna rağmen kararın, BYD'nin ülkedeki mevcut otomobil fabrikasının faaliyetlerini doğrudan durdurmadığı belirtiliyor.

    SKANDALIN MERKEZİNDE 163 İŞÇİ VAR

     

    Olayın merkezinde,BYD'nin Brezilya'daki fabrika inşaatında çalıştırılan 163 Çinli işçi bulunuyor. Bu işçilerin doğrudan BYD tarafından değil, Jinjiang Group adlı taşeron firma üzerinden istihdam edildiği ifade ediliyor

    Taşeron firma iddiaları reddediyor. BYD ise daha önce yaptığı açıklamada, ihlallerden ancak Kasım ayı sonunda Brezilya basınında çıkan haberlerin ardından haberdar olduğunu savunmuştu. Ancak Brezilyalı yetkililer bu savunmaya çok da sıcak bakmıyor. Onlara göre taşeron kullanılmış olsa bile nihai sorumluluk BYD'de. Şirketin, işçilerin hangi koşullarda çalıştığını denetlemekle yükümlü olduğu açıkça vurgulanıyor.

    PASAPORTLAR TOPLANDI, MAAŞLAR ÇİN'E GÖNDERİLDİ

     

    Reuters'ın incelediği iş sözleşmeleri, tablonun ne kadar ağır olduğunu ortaya koyuyor. Belgelerde, Çinli işçilerin işe başlarken pasaportlarını işverene teslim etmek zorunda bırakıldığı görülüyor. Üstelik maaşlarının büyük bölümünün doğrudan Çin'e gönderildiği, buna ek olarak yaklaşık 900 dolar tutarında depozito ödedikleri de belirtiliyor.
     

    Daha da dikkat çekici olan şu: Bu depozitonun işçilere ancak altı aylık çalışma süresi tamamlandıktan sonra geri verildiği ifade ediliyor. Açıkçası bu şartlar, işçilerin işverene bağımlı hale getirildiği yönündeki iddiaları daha da güçlendiriyor

    "İNSANLIK DIŞI" YAŞAM KOŞULLARI İDDİASI

    Brezilyalı iş müfettişlerinin yaptığı baskınlarda ortaya çıkan manzara ise oldukça çarpıcıydı. Denetim raporlarına göre 31 işçi tek bir evde kalıyordu ve yalnızca bir banyoyu paylaşıyordu. Bazı alanlarda yatak bile yoktu. Yiyeceklerin ise kişisel eşyalarla birlikte doğrudan zeminde tutulduğu tespit edildi.

     

    Yetkililer bu koşulları net bir ifadeyle "insanlık dışı" olarak tanımladı. Doğrusu, bu tanım bile yaşananların ağırlığını anlatmaya yetiyor.

    FABRİKA AÇILDI, ÜRETİM SÜRDÜ

     

    Uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay, Çin'de de tepkiyle karşılanmıştı. Skandal, BYD'nin Brezilya'daki fabrika inşaatında aylar süren gecikmelere yol açtı. Yine de şirket operasyonlarını tamamen durdurmadı.

    BYD, kriz sonrasında toparlanma mesajı vermeye çalıştı ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın katıldığı bir törenle Ekim ayında fabrikanın açılışını gerçekleştirdi. 1 milyar dolara kurulan tesiste açılıştan bu yana 25 binden fazla araç üretilmiş olması da şirketin sahadaki faaliyetlerini sürdürdüğünü gösteriyor.
     

    Ama son karar, BYD'nin Brezilya'daki uzun vadeli planları açısından yeni soru işaretlerini beraberinde getirmiş durumda.

    LİSTEDEN ÇIKMANIN YOLU VAR AMA KOLAY DEĞİL

    Brezilya'daki uygulamaya göre şirketler, işçi hakları ihlallerini telafi etmeyi ve çalışma koşullarını düzeltmeyi taahhüt eden anlaşmalar imzalayarak kara listeye girmekten kaçınabiliyor. Ancak listeye giren firmalar için süreç daha zor ilerliyor.

    Şirketler, mahkeme kararıyla listeden çıkarılmadıkları sürece en az iki yıl boyunca bu statüde kalıyor. Yani BYD için sadece bugünü değil, önümüzdeki dönemi de etkileyecek zorlu bir süreç başlamış görünüyor.

8 Nisan 2026