BYD Aracı Olanlar Dikkat!

PASAPORTLAR TOPLANDI, MAAŞLAR ÇİN'E GÖNDERİLDİ

Reuters'ın incelediği iş sözleşmeleri, tablonun ne kadar ağır olduğunu ortaya koyuyor. Belgelerde, Çinli işçilerin işe başlarken pasaportlarını işverene teslim etmek zorunda bırakıldığı görülüyor. Üstelik maaşlarının büyük bölümünün doğrudan Çin'e gönderildiği, buna ek olarak yaklaşık 900 dolar tutarında depozito ödedikleri de belirtiliyor.



Daha da dikkat çekici olan şu: Bu depozitonun işçilere ancak altı aylık çalışma süresi tamamlandıktan sonra geri verildiği ifade ediliyor. Açıkçası bu şartlar, işçilerin işverene bağımlı hale getirildiği yönündeki iddiaları daha da güçlendiriyor