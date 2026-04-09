40 Yıldır Gülmüyor! Nedeni Herkesi Şoke Etti
İngiltere'de yaşayan Tess Christian'ın 40 yıl boyunca gülmemesi tüm dünyada büyük şaşkınlığa neden oldu. Christian'ın kızı doğduğunda bile gülmeyi tercih etmemesinin nedeni şoke etti.
10 yaşından beri hiç gülümsemeyen Tess Christian, yüz ifadesini bilinçli şekilde kontrol ederek gülmekten kaçınmasıyla dikkat çekiyor.
BU KADARI DA OLMAZ DEDİRTTİ
İngiltere'de yaşayan Christian, bu alışkanlığını kırışıklık oluşumunu engellemek amacıyla benimsediğini söylüyor
Yıllar boyunca ne mutlu anlarda ne de zor zamanlarda yüzünde belirgin bir mimik oluşturmamaya özen gösteren Christian, bu sayede yaşlanma belirtilerini minimumda tuttuğuna inanıyor. Ona göre yüz kaslarını ne kadar az kullanırsanız, cilt de o kadar az yıpranıyor.
Çevresindekiler tarafından zaman zaman "duygusuz" ya da "soğuk" olarak nitelendirilse de Christian, bunun tamamen kişisel bir tercih olduğunu vurguluyor. Hatta bazılarına göre bu durum oldukça sıra dışı olsa da, o kendini ifade etmenin farklı yolları olduğunu düşünüyor.
UZMANLARDAN UYARI
Uzmanlar ise mimiklerin tamamen bastırılmasının uzun vadede duygusal ifade ve sosyal iletişim üzerinde etkileri olabileceğine dikkat çekiyor.
ETKİSİ MERAK EDİLDİ
Gülmenin sadece estetik değil, aynı zamanda psikolojik ve fizyolojik faydaları da bulunuyor.
SOSYAL MEDYADA TARTIŞILDI
Tess Christian'ın yıllardır sürdürdüğü bu alışkanlık, "güzellik uğruna ne kadar ileri gidilebilir?" sorusunu yeniden gündeme getirirken, sosyal medyada da tartışılmaya devam ediyor.