Volkswagen, Fiat Ve Peugeot Fiyatlarda Ters Köşe Yaptı

Volkswagen, Fiat ve Peugeot Nisan 2026 itibarıyla güncel sıfır kilometre otomobil fiyat listesini açıkladı. Sıfır araç almayı düşünenler için markaların en çok tercih edilen modellerine ait yeni fiyatlar netleşti.

  1. Döviz kurlarındaki gelişmeler ve piyasa koşullarına göre belirlenen yeni fiyatlarda, elektrikli modellerden ID.4 ve ID.7'ye, ailenin yeni üyesi Tayron'a kadar birçok araç yer alıyor.

    Döviz kurlarındaki gelişmeler ve piyasa koşullarına göre belirlenen yeni fiyatlarda, elektrikli modellerden ID.4 ve ID.7'ye, ailenin yeni üyesi Tayron'a kadar birçok araç yer alıyor.

  2. Cebinizi ve bütçenizi önceden planlamak isteyenler için, model bazında Nisan 2026 Volkswagen, Fiat ve Peugeot sıfır kilometre fiyat listesi şöyle:

    Cebinizi ve bütçenizi önceden planlamak isteyenler için, model bazında Nisan 2026 Volkswagen, Fiat ve Peugeot sıfır kilometre fiyat listesi şöyle:

  3. <p><strong>Volkswagen T-Cross Fiyat Listesi&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life &#8594; 2.186.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life &#8594; 2.578.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style &#8594; 2.731.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line &#8594; 2.835.000 TL</p>

  4. <p><strong>Volkswagen Taigo Fiyat Listesi&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life &#8594; 2.080.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life &#8594; 2.364.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style &#8594; 2.812.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line &#8594; 2.933.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style &#8594; 2.993.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line &#8594; 3.201.000 TL</p>

  5. <p><strong>Volkswagen Golf Fiyat Listesi&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p><br>Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression &#8594; 2.170.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life &#8594; 2.718.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style &#8594; 3.066.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style &#8594; 3.260.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line &#8594; 3.477.000 TL</p>

  6. <p><strong>Volkswagen Golf Performans Modelleri&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSG GTI &#8594; 5.391.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>Golf R 2.0 TSI 333 PS DSG R &#8594; 6.777.000 TL</p>

  7. <p><strong>Volkswagen Yeni T-Roc Fiyat Listesi&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p><br>Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life &#8594; 2.648.000 TL (Lansmana Özel Fiyat: 2.388.500 TL)&nbsp;&nbsp;<br>Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Style &#8594; 3.183.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line &#8594; 3.287.000 TL</p>

  8. <p><strong>Volkswagen Tiguan Fiyat Listesi&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p><br>Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life &#8594; 3.269.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance &#8594; 4.204.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line &#8594; 4.484.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance &#8594; 6.011.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line &#8594; 6.360.000 TL</p>

  9. <p><strong>Volkswagen Yeni Tayron Fiyat Listesi&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life &#8594; 3.524.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Life &#8594; 3.619.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance &#8594; 4.506.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance &#8594; 4.607.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line &#8594; 4.808.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line &#8594; 4.906.000 TL</p>

  10. <div class="content-text"><p><strong>Volkswagen Passat Fiyat Listesi&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression &#8594; 3.459.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business &#8594; 4.134.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance &#8594; 4.589.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line &#8594; 4.716.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance &#8594; 6.923.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line &#8594; 6.963.000 TL&nbsp;&nbsp;<br>Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line &#8594; 7.088.000 TL</p> </div> <div class="bar"></div>

  11. <p><strong>FİAT GÜNCEL FİYAT LİSTESİ</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Egea Sedan'ın fiyatı 20 bin TL artışla 1.409.900 TL'ye yükseldi.</p>

  17. <p><strong>PEUGEOT FİYAT LİSTESİ - NİSAN 2026</strong></p> <p><br>e-208 Fiyatları - Nisan 2026</p> <p>Peugeot e-208'in tek versiyonu olan 100 kW elektrikli GT otomatik modeli 1.999.500 TL fiyat etiketine sahip.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>e-208 Opsiyon Fiyatları - Nisan 2026</p> <p>Metalik boya ve özel metalik boya seçeneği 4.861 TL, sadece özel metalik boya ise 6.250 TL olarak belirlenmiş.</p>

  18. <p><strong>e-308 Fiyatları - Nisan 2026</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Peugeot e-308'in 115 kW elektrikli GT otomatik (2025) versiyonu 2.381.000 TL'ye satılıyor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>e-308 Opsiyon Fiyatları - Nisan 2026</p> <p>Metalik boya ve özel metalik boya seçeneği 6.597 TL olarak fiyatlandırılmış.</p>

  19. <p><strong>408 Fiyatları - Nisan 2026</strong></p> <p>Peugeot 408'in 1.2 Hybrid 145 hp hibrit motorlu Allure otomatik versiyonu 2.374.500 TL, Allure Cam Tavan otomatik versiyonu 2.592.000 TL ve GT otomatik versiyonu ise 2.820.500 TL seviyesinde.</p> <p>&nbsp;</p> <p>408 Opsiyon Fiyatları - Nisan 2026</p> <p>Metalik boya ve özel metalik boya seçeneği 10.500 TL olarak listeleniyor.</p>

  20. <p><strong>2008 Fiyatları - Nisan 2026</strong></p> <p>Peugeot 2008'in 1.2 Hybrid 145 hp Allure otomatik versiyonu 2.329.000 TL, GT otomatik versiyonu 2.566.500 TL, 115 kW elektrikli Allure otomatik versiyonu 2.201.500 TL ve GT otomatik versiyonu ise 2.308.500 TL fiyatla satışta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>2008 Opsiyon Fiyatları - Nisan 2026</p> <p>Metalik boya ve özel metalik boya 9.500 TL, Alcantara iç döşeme ise 68.000 TL olarak belirlenmiş.</p>

  21. <p><strong>3008 Fiyatları - Nisan 2026</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Peugeot 3008'in 1.2 Hybrid 145 hp Allure otomatik versiyonu 2.594.500 TL, GT otomatik versiyonu 3.259.000 TL, 157 kW elektrikli Allure otomatik versiyonu 3.318.000 TL ve GT otomatik versiyonu ise 3.514.500 TL'den başlıyor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>3008 Opsiyon Fiyatları - Nisan 2026</p> <p>Metalik boya 15.000 TL, Nappa deri koltuklar ise 85.000 TL fiyatla sunuluyor.</p>

  22. <div class="content-text"><p><strong>Yeni 5008 Fiyatları - Nisan 2026</strong></p> <p>Peugeot Yeni 5008'in 1.2 Hybrid 145 hp Allure otomatik versiyonu 3.290.000 TL, GT otomatik versiyonu 3.493.000 TL, 157 kW elektrikli Allure otomatik&nbsp;</p> <p>versiyonu 3.502.000 TL ve GT otomatik versiyonu ise 3.644.000 TL seviyesinde.</p> <p>Yeni 5008 Opsiyon Fiyatları - Nisan 2026</p> <p>Metalik boya 15.000 TL, 7 koltuk seçeneği 85.000 TL ve Nappa deri koltuklar 100.000 TL.</p> </div> <div class="bar"></div>

10 Nisan 2026