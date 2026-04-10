Volkswagen, Fiat Ve Peugeot Fiyatlarda Ters Köşe Yaptı
Volkswagen, Fiat ve Peugeot Nisan 2026 itibarıyla güncel sıfır kilometre otomobil fiyat listesini açıkladı. Sıfır araç almayı düşünenler için markaların en çok tercih edilen modellerine ait yeni fiyatlar netleşti.
Döviz kurlarındaki gelişmeler ve piyasa koşullarına göre belirlenen yeni fiyatlarda, elektrikli modellerden ID.4 ve ID.7'ye, ailenin yeni üyesi Tayron'a kadar birçok araç yer alıyor.
Cebinizi ve bütçenizi önceden planlamak isteyenler için, model bazında Nisan 2026 Volkswagen, Fiat ve Peugeot sıfır kilometre fiyat listesi şöyle:
Volkswagen T-Cross Fiyat Listesi
T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life → 2.186.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life → 2.578.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style → 2.731.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line → 2.835.000 TL
Volkswagen Taigo Fiyat Listesi
Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life → 2.080.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life → 2.364.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style → 2.812.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line → 2.933.000 TL
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style → 2.993.000 TL
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line → 3.201.000 TL
Volkswagen Golf Fiyat Listesi
Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression → 2.170.000 TL
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life → 2.718.000 TL
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style → 3.066.000 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style → 3.260.000 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line → 3.477.000 TL
Volkswagen Golf Performans Modelleri
Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSG GTI → 5.391.000 TL
Golf R 2.0 TSI 333 PS DSG R → 6.777.000 TL
Volkswagen Yeni T-Roc Fiyat Listesi
Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life → 2.648.000 TL (Lansmana Özel Fiyat: 2.388.500 TL)
Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Style → 3.183.000 TL
Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line → 3.287.000 TL
Volkswagen Tiguan Fiyat Listesi
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life → 3.269.000 TL
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance → 4.204.000 TL
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line → 4.484.000 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance → 6.011.000 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line → 6.360.000 TL
Volkswagen Yeni Tayron Fiyat Listesi
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life → 3.524.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Life → 3.619.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance → 4.506.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance → 4.607.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line → 4.808.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line → 4.906.000 TL
Volkswagen Passat Fiyat Listesi
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression → 3.459.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business → 4.134.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance → 4.589.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line → 4.716.000 TL
Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance → 6.923.000 TL
Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line → 6.963.000 TL
Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line → 7.088.000 TL
FİAT GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Egea Sedan'ın fiyatı 20 bin TL artışla 1.409.900 TL'ye yükseldi.
Egea Cross'un başlangıç fiyatı ise önceki ayki gibi 1.694.900 TL seviyesinde kaldı.
Fiat 600 modelinin fiyatı da 1.969.900 TL olarak sabit tutuldu.
Grande Panda'da 15 bin TL'lik zamla fiyat 1.584.900 TL oldu.
Elektrikli 500e modelinin fiyatı 20 bin TL artarak 1.939.900 TL'ye çıktı.
Şehir içi mobilite çözümü Topolino'nun fiyatı ise 10 bin TL zamla 579.900 TL'ye yükseltildi.
PEUGEOT FİYAT LİSTESİ - NİSAN 2026
e-208 Fiyatları - Nisan 2026
Peugeot e-208'in tek versiyonu olan 100 kW elektrikli GT otomatik modeli 1.999.500 TL fiyat etiketine sahip.
e-208 Opsiyon Fiyatları - Nisan 2026
Metalik boya ve özel metalik boya seçeneği 4.861 TL, sadece özel metalik boya ise 6.250 TL olarak belirlenmiş.
e-308 Fiyatları - Nisan 2026
Peugeot e-308'in 115 kW elektrikli GT otomatik (2025) versiyonu 2.381.000 TL'ye satılıyor.
e-308 Opsiyon Fiyatları - Nisan 2026
Metalik boya ve özel metalik boya seçeneği 6.597 TL olarak fiyatlandırılmış.
408 Fiyatları - Nisan 2026
Peugeot 408'in 1.2 Hybrid 145 hp hibrit motorlu Allure otomatik versiyonu 2.374.500 TL, Allure Cam Tavan otomatik versiyonu 2.592.000 TL ve GT otomatik versiyonu ise 2.820.500 TL seviyesinde.
408 Opsiyon Fiyatları - Nisan 2026
Metalik boya ve özel metalik boya seçeneği 10.500 TL olarak listeleniyor.
2008 Fiyatları - Nisan 2026
Peugeot 2008'in 1.2 Hybrid 145 hp Allure otomatik versiyonu 2.329.000 TL, GT otomatik versiyonu 2.566.500 TL, 115 kW elektrikli Allure otomatik versiyonu 2.201.500 TL ve GT otomatik versiyonu ise 2.308.500 TL fiyatla satışta.
2008 Opsiyon Fiyatları - Nisan 2026
Metalik boya ve özel metalik boya 9.500 TL, Alcantara iç döşeme ise 68.000 TL olarak belirlenmiş.
3008 Fiyatları - Nisan 2026
Peugeot 3008'in 1.2 Hybrid 145 hp Allure otomatik versiyonu 2.594.500 TL, GT otomatik versiyonu 3.259.000 TL, 157 kW elektrikli Allure otomatik versiyonu 3.318.000 TL ve GT otomatik versiyonu ise 3.514.500 TL'den başlıyor.
3008 Opsiyon Fiyatları - Nisan 2026
Metalik boya 15.000 TL, Nappa deri koltuklar ise 85.000 TL fiyatla sunuluyor.
Yeni 5008 Fiyatları - Nisan 2026
Peugeot Yeni 5008'in 1.2 Hybrid 145 hp Allure otomatik versiyonu 3.290.000 TL, GT otomatik versiyonu 3.493.000 TL, 157 kW elektrikli Allure otomatik
versiyonu 3.502.000 TL ve GT otomatik versiyonu ise 3.644.000 TL seviyesinde.
Yeni 5008 Opsiyon Fiyatları - Nisan 2026
Metalik boya 15.000 TL, 7 koltuk seçeneği 85.000 TL ve Nappa deri koltuklar 100.000 TL.