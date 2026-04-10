İbrahim Tatlıses Ne Ameliyatı Olacak?
Ameliyat tarihi ne zaman?
Hastanede yoğun bakım süreciyle sevenlerini endişelendiren İbrahim Tatlıses'in sağlık yolculuğunda yeni bir sayfa açılıyor. Yaşadığı ağır enfeksiyonun ardından tedavisi devam eden usta ismin, beklenen operasyonu için tarih kesinleşti.
İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili belirsizlik yerini somut bir takvime bıraktı. Geçtiğimiz günlerde ağır bir enfeksiyon tablosuyla hastaneye kaldırılan ve bir süreyi yoğun bakım ünitesinde geçiren usta sanatçıdan, sevenlerini hem meraklandıran hem de umutlandıran haber geldi. Kritik eşiği atlatan ve genel durumu stabilize edilen Tatlıses'in, rahatsızlığının kökenine yönelik planlanan büyük operasyonu için doktorlar düğmeye bastı.
Kıbrıs konserinden sonra İstanbul'daki evine dönen İbrahim Tatlıses, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
AMELİYAT OLACAK
Yoğun bakımda tedavisi devam eden İbrahim Tatlıses'in son olarak ameliyat tarihi açıklandı. Tatlıses'in cumartesi günü safra kesesi ameliyatı olacağı belirtilirken, operasyon öncesinde enfeksiyonun kontrol altına alınması için tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Babasının rahatsızlandığı haberini alır almaz yanına koşan Melek Zübeyde, sürecin nasıl geliştiğini şu sözlerle aktarmıştı:
"Babam rahatsızlanınca beni aradı. Hemen ambulans ile hastaneye götürdük. Yapılan ilk tetkikler sonucunda vücudundaki enfeksiyonun safra kesesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Ameliyat durumu söz konusu."