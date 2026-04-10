Sürücüler Yeni Düzenlemeye Dikkat!

1 VE 2 NUMARA CAM FİLMİ SERBEST

Araçlara cam filmi ve yazı ise mevcut yönetmelikteki şekliyle uygulanacak. Sürücünün görüşünü engellememek ve içerisinin "görünürlüğünü tamamen kapatmamak" şartıyla yan camlara 1 ve 2 numara film serbest olacak. Ön cama ise görüşü engelleyecek film kaplatmak mevcuttaki gibi cezaya tabi olacak. Ruhsata işlenmemiş ise araçlara yazı yapıştırmak ya da yazdırmak yine yasak kapsamında.