Sürücüler Yeni Düzenlemeye Dikkat!
APP plakalara izin; ses sistemi, cam filmine esneklik
APP plakalar, multimedya ekranlar, ses sistemleri ve cam filmlerine yönelik yeni kuralları kapsayan yeni trafik düzenlemesinde değişikliğe gidiliyor. Nisan sonuna kadar çıkması beklenen yeni yönetmelik ile oluşan kafa karışılıklığı giderilecek; vatandaşları rahatlatmak amacıyla söz konusu yasaklarda esnekliğe gidilecek.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, eller serbest navigasyon ve telefon kullanımı gibi kolaylıklar sağlayan multimedya ekranların takılmasının yasaklanması gibi bir durum söz konusu olmayacak.
TEK BİR ŞART VAR...
Sürüş ve trafik güvenliğini etkilemeyen konularda sürücülere esneklik sağlanacak. Ancak araç seyir hâlinde iken ekranlarda video oynatılmasına izin verilmeyecek.
Bu araç muayene istasyonlarında ve trafik denetleme noktalarında kontrol edilecek. Seyir hâlinde video oynatımına izin veren ekran sistemlerine ceza yazılacak.
Absürt bir durum olmadığı hâlde, ekran sisteminin nerede olduğu da önemli olmayacak.
SES SİSTEMLERİNDE ESNEKLİK SAĞLANACAK
Ses sistemlerinde ise araçların orijinal hoparlörü yerine yüksek desibelli hoparlör takılmasına müsaade edilecek. Ancak bagajda ya da farklı noktalara ekstra ses oluşturmak için takılan subwoofer ve kutu bas gibi aksesuarlara izin verilmeyecek.
DAHA ÖNCE BASILAN APP PLAKALAR SERBEST
Kamuoyunda ?APP plaka? denilen plakalar konusunda ise şoför odaları tarafından önceden basılan plakalar kullanılmaya devam edilecek.
Plakalar iptal edilmeyecek, ceza verilmeyecek. Ancak odalara plaka basımlarını uygun hâle getirmeleri için 1 Ocak 2027'ye kadar süre tanınacak. Uygun hâle getirmeyen odaların plaka basma yetkileri 6 aylığına iptal edilecek. Vatandaş mağduriyet yaşamaması için yetki başka bir odaya resen devredilecek. 6 ay içinde uygun şartları sağlayan odalara yetkileri geri iade edilecek.
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve kazaların yaklaşık yüzde 90'nına yol açan ters şeritte seyir, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanımı, hız limitlerinin aşılması, araçtan inerek yolu kesme ve saldırgan davranışlar konusunda kesinlikle geri adım atılmayacak.
1 VE 2 NUMARA CAM FİLMİ SERBEST
Araçlara cam filmi ve yazı ise mevcut yönetmelikteki şekliyle uygulanacak. Sürücünün görüşünü engellememek ve içerisinin "görünürlüğünü tamamen kapatmamak" şartıyla yan camlara 1 ve 2 numara film serbest olacak. Ön cama ise görüşü engelleyecek film kaplatmak mevcuttaki gibi cezaya tabi olacak. Ruhsata işlenmemiş ise araçlara yazı yapıştırmak ya da yazdırmak yine yasak kapsamında.