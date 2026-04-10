Sürücüler Yeni Düzenlemeye Dikkat!

Yüksek mahkemelerde bekleme süreleri düştü
Yüksek mahkemelerde bekleme süreleri düştü
Milli Eğitim Akademisi Akademik Takvimi açıklandı: İlk ders 13 Nisan'da!
Milli Eğitim Akademisi Akademik Takvimi açıklandı: İlk ders 13 Nisan'da!
Devlet hastanesine baskın: Raporları değiştiren 8 şüpheli gözaltında
Devlet hastanesine baskın: Raporları değiştiren 8 şüpheli gözaltında
Gayrimenkul satışlarında son 5 yılın en düşük rakamı
Gayrimenkul satışlarında son 5 yılın en düşük rakamı
Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji paylaştı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
SGK'dan Buca Belediyesine 'bankamatik personeli' incelemesi
SGK'dan Buca Belediyesine 'bankamatik personeli' incelemesi
Sınıf basıp öğretmeni tehdit eden veli adli kontrolle serbest
Sınıf basıp öğretmeni tehdit eden veli adli kontrolle serbest
Bakan Şimşek açıkladı: Yastık altında ne kadar altın var?
Bakan Şimşek açıkladı: Yastık altında ne kadar altın var?
Ustalık Telafi Programı üzerinden milyonluk vurgun: 46 şüpheliye işlem!
Ustalık Telafi Programı üzerinden milyonluk vurgun: 46 şüpheliye işlem!
Türkiye'de 5G abone sayısı 30 milyona ulaştı
Türkiye'de 5G abone sayısı 30 milyona ulaştı
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
Park yeri yüzünden tartıştığı emlakçıyı öldüren muhtara dava
Park yeri yüzünden tartıştığı emlakçıyı öldüren muhtara dava
Bakan Şimşek: EYT'ye rağmen bütçe açığını düşürdük
Bakan Şimşek: EYT'ye rağmen bütçe açığını düşürdük
Marketlerde hayalet künye dönemi! Fahiş fiyatı bu yöntemle gizliyorlar
Marketlerde hayalet künye dönemi! Fahiş fiyatı bu yöntemle gizliyorlar
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadelede neden sistem kurmuyor
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadelede neden sistem kurmuyor
Polis trafik görevi sırasında hakime kimlik sorabilir mi?
Polis trafik görevi sırasında hakime kimlik sorabilir mi?
5 liradan alıp 6 kat fazlasına satıyorlar
5 liradan alıp 6 kat fazlasına satıyorlar
İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı
İstanbul'da kokain talebi yüzde 82 azaldı
Gayrimenkul alım satımında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Gayrimenkul alım satımında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Motorine gelen dev indirimden sonra yarın zam bekleniyor
Motorine gelen dev indirimden sonra yarın zam bekleniyor
İstanbul Valisi açıkladı: Kantin kartı desteği kimlere verilecek?
İstanbul Valisi açıkladı: Kantin kartı desteği kimlere verilecek?
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler serbest
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimler serbest
Hastanelerde QR Kod dönemi: Sorunlar 8 dakikada çözülüyor!
Hastanelerde QR Kod dönemi: Sorunlar 8 dakikada çözülüyor!
YÖK Başkanı Özvar: İstihdam oranı düşük bölümler kapatılacak
YÖK Başkanı Özvar: İstihdam oranı düşük bölümler kapatılacak
İki kamu bankasında üst yönetim kadrosu şekillendi!
İki kamu bankasında üst yönetim kadrosu şekillendi!
Eşel Mobil olmasaydı motorin ve benzin kaç TL olurdu?
Eşel Mobil olmasaydı motorin ve benzin kaç TL olurdu?
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Sözleşmeli öğretmenler de uzmanlık tazminatı alabilecek
Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!
Fatih'e 'Londra Modeli' önerisi: Tarihi Yarımada'ya girişler ücretli olsun!
TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!
TCMB açıkladı: Rezervlerde savaş sonrası ilk yükseliş!

Sürücüler Yeni Düzenlemeye Dikkat!

APP plakalara izin; ses sistemi, cam filmine esneklik

  1. APP plakalar, multimedya ekranlar, ses sistemleri ve cam filmlerine yönelik yeni kuralları kapsayan yeni trafik düzenlemesinde değişikliğe gidiliyor. Nisan sonuna kadar çıkması beklenen yeni yönetmelik ile oluşan kafa karışılıklığı giderilecek; vatandaşları rahatlatmak amacıyla söz konusu yasaklarda esnekliğe gidilecek.

  2. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, eller serbest navigasyon ve telefon kullanımı gibi kolaylıklar sağlayan multimedya ekranların takılmasının yasaklanması gibi bir durum söz konusu olmayacak.

  3. TEK BİR ŞART VAR...<br> Sürüş ve trafik güvenliğini etkilemeyen konularda sürücülere esneklik sağlanacak. Ancak araç seyir hâlinde iken ekranlarda video oynatılmasına izin verilmeyecek.

  4. Bu araç muayene istasyonlarında ve trafik denetleme noktalarında kontrol edilecek. Seyir hâlinde video oynatımına izin veren ekran sistemlerine ceza yazılacak.

  5. Absürt bir durum olmadığı hâlde, ekran sisteminin nerede olduğu da önemli olmayacak.

  6. SES SİSTEMLERİNDE ESNEKLİK SAĞLANACAK<br> Ses sistemlerinde ise araçların orijinal hoparlörü yerine yüksek desibelli hoparlör takılmasına müsaade edilecek. Ancak bagajda ya da farklı noktalara ekstra ses oluşturmak için takılan subwoofer ve kutu bas gibi aksesuarlara izin verilmeyecek.

  7. DAHA ÖNCE BASILAN APP PLAKALAR SERBEST<br> Kamuoyunda ?APP plaka? denilen plakalar konusunda ise şoför odaları tarafından önceden basılan plakalar kullanılmaya devam edilecek.

  8. Plakalar iptal edilmeyecek, ceza verilmeyecek. Ancak odalara plaka basımlarını uygun hâle getirmeleri için 1 Ocak 2027'ye kadar süre tanınacak. Uygun hâle getirmeyen odaların plaka basma yetkileri 6 aylığına iptal edilecek. Vatandaş mağduriyet yaşamaması için yetki başka bir odaya resen devredilecek. 6 ay içinde uygun şartları sağlayan odalara yetkileri geri iade edilecek.

  9. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve kazaların yaklaşık yüzde 90'nına yol açan ters şeritte seyir, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanımı, hız limitlerinin aşılması, araçtan inerek yolu kesme ve saldırgan davranışlar konusunda kesinlikle geri adım atılmayacak.

  10. <span>1 VE 2 NUMARA CAM FİLMİ SERBEST</span><br>Araçlara cam filmi ve yazı ise mevcut yönetmelikteki şekliyle uygulanacak. Sürücünün görüşünü engellememek ve içerisinin "görünürlüğünü tamamen kapatmamak" şartıyla yan camlara 1 ve 2 numara film serbest olacak. Ön cama ise görüşü engelleyecek film kaplatmak mevcuttaki gibi cezaya tabi olacak. Ruhsata işlenmemiş ise araçlara yazı yapıştırmak ya da yazdırmak yine yasak kapsamında.

10 Nisan 2026