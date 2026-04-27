Görüntüler Olay Oldu
Demet Özdemir'in devasa bahçesi görenleri hayrete düşürdü
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in süper lüks villasından görüntüler, sosyal medyada viral oldu. Ünlü oyuncunun özellikle bahçesinde, tasarım odaklı bir yaşam alanı oluşturması dikkat çekerken detaylar dekorasyon tutkunlarından tam not aldı.
"Erkenci Kuş", "Doğduğun Ev Kaderindir", "Adım Farah", "Çilek Kokusu" gibi çok izlenen yapımlarla adından söz ettiren Demet Özdemir, şimdilerde "Eşref Rüya" dizisindeki başarılı performansıyla göz dolduruyor.
"Rüya" karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ve bölüm başı 1.5 milyon TL kazanan Özdemir, bu kez oyunculuk performansıyla değil dudak uçuklatan eviyle gündemde.
Kendine bir ev değil adeta konfor alanı inşa eden ünlü oyuncunun son günlerde sosyal medyada paylaşılan ev görüntüleri viral oldu. Özellikle sofistike ve minimal tasarımın hakim olduğu bahçe, görenlerden tam not aldı.
Sıradan bir villa bahçesi yerine kendine özgü dokunuşlarla hoş bir ortam oluşturan Özdemir, beyaz tonlar ve doğal yeşilliklerle güçlü bir kontrast oluşturmuş.
Öte yandan bohem ve lüks detayların iç içe geçtiği bahçe kısa sürede sosyal medyada gündem olurken; ünlü oyuncuya çok sayıda "Evi hayal edemiyorum", "Bu nasıl bahçe Maldivler sandım", "Para var huzur var" şeklinde yorumlar geldi.
