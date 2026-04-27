İbrahim Tatlıses'in Kızı Olmanın Bedeli: "İşlerim Durdu"
Dilan Çıtak, Armağan Çağlayan'ın programında babası İbrahim Tatlıses'in "Tatlıses ismi tüm kapıları açar" açıklamalarının gerçek olmadığını ve soyadının kendi kariyerindeki olumsuz etkilerini anlattı.
-
Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
-
Çıtak, babasının geçmişte yaptığı bazı açıklamaların kariyerini olumsuz etkilediğini ve bu nedenle işlerinin durma noktasına geldiğini açıkladı.
-
MİRAS AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU
Geçtiğimiz haftalarda safra kesesi ameliyatı geçiren ve ardından mirasıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olan İbrahim Tatlıses, "Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü." ifadelerini kullanmış,
-
daha sonra ise "Ben onlara çok büyük miras bıraktım, farkında değiller. İbrahim Tatlıses deyince bütün kapılar açılıyor, bunu kullanmasını bilemediler" demişti.
-
"ANLAŞMALARIM SONLANDI"
Bu sözler hakkında konuşan Dilan Çıtak, 7-8 yıl önce babasının "kızımdır" şeklindeki açıklamasının ardından sektörde zorluklar yaşamaya başladığını belirtti. Çıtak, bu süreçle ilgili olarak şunları söyledi:
-
"Kendisinin seveni kadar sevmeyeni de çok. Sevmeyenler benimle çalışmaktan vazgeçti. Bazı marka anlaşmalarım onun beyanlarından sonra bitti. Halbuki ben Dilan Çıtak olarak çok güzel yolumda gidiyordum."
-
"ONUN YÜZÜNDEN İŞLERİM DURDU"
Sahnelere dönmek istediğini de dile getiren Çıtak, Türkiye'de müzik kariyerinin sekteye uğradığını ifade ederek şöyle konuştu:
-
"Türkiye'de bir türlü sahneye dönemiyorum. Türkiye beni kabul etmiyor galiba. Türk müziği kabul etmiyor. Ben bir ayda 25 konser verirdim. Aranan bir solisttim. 7-8 sene önce, sahnelerim azalmaya başladı. Bana 'şu kişi sayesinde sen buralara geldin' dediler. Halbuki bahsettiğiniz kişi yüzünden işlerim durdu."