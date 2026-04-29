Çocuklarda Noodle Hipertansiyona Yol Açıyor!
Pratikliği sebebiyle mutfakların vazgeçilmezi haline gelen hazır noodle tüketimi, çocuk sağlığını tehdit ediyor. Pediatri uzmanları, sodyum yüklemesi ve katkı maddeleriyle birleşen bu beslenme modelinin, çocuklarda damar sağlığını bozarak kronik hipertansiyona zemin hazırladığına dikkat çekerek aileleri bu gizli tehlikeye karşı daha bilinçli olmaya davet ediyor.
Genellikle "yetişkin hastalığı" olarak bilinen hipertansiyon, artık çocukluk çağının en büyük sağlık sorunlarından biri haline geldi. Yanlış beslenme alışkanlıkları, damar sertliğinin temellerini henüz oyun çağında atıyor.
BAĞIMLILIK YAPAN NOODLE NEDEN REİSKLİ?
Pratik olması nedeniyle hem ailelerin hem de öğrencilerin gözdesi olan hazır noodle (hazır makarna), içeriğindeki aşırı sodyum (tuz) miktarı ile tam bir tansiyon bombası niteliğinde.
GİZLİ SODYUM KAYNAĞI
Noodle paketlerinden çıkan sos çeşnileri, bir çocuğun günlük alması gereken tuz miktarının neredeyse tamamını tek bir öğünde sunuyor
TUZ TÜKETİMİNDEKİ AŞIRILIK
Doç. Dr. Nilüfer Göknar, bu paketli gıdaların içinde inanılmaz derece tuz olduğunu söylerek, "Bize gelen çocuk hastalara sorduğumuzda genelde günde 3-4 paket tükettiklerini duyuyoruz. Sadece noodle'ı keserek tansiyonu düşürdüğümüz hastalar var" dedi.
Bu durumda çocuklarda;
Vücutta su tutulmasına, Kan basıncının aniden yükselmesine, Böbreklerin aşırı yüklenmesine neden oluyor.
ÇİN TUZU (MSG) DOYMA HİSSİNİ BASKILIYOR
İçeriğindeki lezzet artırıcılar (Monosodyum Glutamat), çocuklarda doyma hissini baskılayarak daha fazla tüketme isteği uyandırıyor. Bu döngü, obezite ve beraberinde hipertansiyonu tetikliyor.
UZAMANLAR UYARIYOR
Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Göknar, "Polikliniğimize günlük başvuru sayımız 25-30 arasında oluyor. Bunların en az 3'ü hipertansiyonla geliyor ve bu hastalardan bir kısmını yatırmamız gerekiyor. Okulda çarpıntı, burun kanaması, şiddetli baş ağrısı hatta okula ambulans çağırıp acile geldiğinde kan basıncının çok yüksek olduğu hastalarla karşılaşıyoruz" açıklamasında bulundu.
Göknar, "Hipertansiyonu olan çocukların anneleri veya babalarının yüzde 15-40'ında da hipertansiyon var. Erişkinde kalp krizinin, inmenin adımları çocukluk çağında atılıyor çünkü o damarlar çocukluk çağında hasarlanıyor" diye konuştu.
ERKEN ÖNLEM HAYAT KURTARIR
Çocukluk çağında kontrol altına alınmayan tansiyon; ilerleyen yaşlarda kalp yetmezliği, inme ve böbrek hastalıkları riskini %40 artırıyor. Mutfağınızdaki paketli gıdaları azaltarak çocuğunuzun geleceğini koruyun.