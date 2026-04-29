Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
%0 Faizli 25.000 TL
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname
Bakan Işıkhan'dan Bayram İkramiyesi açıklaması
Bakan Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması
Erdoğan: Türkiye tüm kardeşleriyle kucaklaşarak yeni bir güvenlik paradigması inşa ediyor
Bakan Göktaş: Doğum izni başvuruları 10 gün içinde başlayacak
Devlet Memurları Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Taksim'de: 'Emeğin Gücüyle Alanlardayız'
Güvenli ödeme sistemi taşınmaz satışlarında kayıt dışılığı azaltacak
Eğitime Bakış: 2025 İzleme Ve Değerlendirme Raporu Yayımlandı
Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Site aidatlarında keyfi artışa son
Batarya ömürleri dolan elektrikli araçlarda 8 yıl sendromu başladı
2 kişinin akıma kapılarak ölümünde İZSU Genel Müdürü hakim karşısına çıkacak
Araç satışından sonra ev satışına da güvenli ödeme şartı geldi
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, ekipler alarma geçti
Adalet Bakanlığı'ndan yetkin taşra personeline merkeze gelme fırsatı
ASELSAN 2026'ya hızlı girdi: İhracat sözleşmeleri yüzde 69 artışla rekor kırdı
TOKİ'den piyasanın yarı fiyatına kiralık konut
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olana ruhsat yok
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor: İlk test sürüşü başarılı!
2026-EKPSS Kura Başvuruları için süreç başladı
İOKBS'de yeni dönem: Bağlam ve beceri temelli sorular ön planda
Ankara'daki maden işçilerinin eylemi uzlaşmayla sona erdi
AYM Başkanı: Adalet üzere hareket etmeyen hiçbir devlet kalıcı olmaz
Bakan Göktaş: İlkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalabilir
Yollardaki elektrikli araç sayısı 411 bini geçti
Çocuklarda Noodle Hipertansiyona Yol Açıyor!

Pratikliği sebebiyle mutfakların vazgeçilmezi haline gelen hazır noodle tüketimi, çocuk sağlığını tehdit ediyor.

  1. Pratikliği sebebiyle mutfakların vazgeçilmezi haline gelen hazır noodle tüketimi, çocuk sağlığını tehdit ediyor. Pediatri uzmanları, sodyum yüklemesi ve katkı maddeleriyle birleşen bu beslenme modelinin, çocuklarda damar sağlığını bozarak kronik hipertansiyona zemin hazırladığına dikkat çekerek aileleri bu gizli tehlikeye karşı daha bilinçli olmaya davet ediyor.

  2. <strong>Genellikle "yetişkin hastalığı" olarak bilinen hipertansiyon, artık çocukluk çağının en büyük sağlık sorunlarından biri haline geldi. Yanlış beslenme alışkanlıkları, damar sertliğinin temellerini henüz oyun çağında atıyor.</strong>

  3. <p><span><strong>BAĞIMLILIK YAPAN NOODLE NEDEN REİSKLİ?</strong></span></p> <p><strong>Pratik olması nedeniyle hem ailelerin hem de öğrencilerin gözdesi olan hazır noodle (hazır makarna), içeriğindeki aşırı sodyum (tuz) miktarı ile tam bir tansiyon bombası niteliğinde.</strong></p>

  4. <p><span><strong>GİZLİ SODYUM KAYNAĞI</strong></span></p> <p><strong>Noodle paketlerinden çıkan sos çeşnileri, bir çocuğun günlük alması gereken tuz miktarının neredeyse tamamını tek bir öğünde sunuyor</strong></p>

  5. TUZ TÜKETİMİNDEKİ AŞIRILIK <br> Doç. Dr. Nilüfer Göknar, bu paketli gıdaların içinde inanılmaz derece tuz olduğunu söylerek, "Bize gelen çocuk hastalara sorduğumuzda genelde günde 3-4 paket tükettiklerini duyuyoruz. Sadece noodle'ı keserek tansiyonu düşürdüğümüz hastalar var" dedi.

  6. <p><strong>Bu durumda çocuklarda;</strong></p> <p><strong>Vücutta su tutulmasına, Kan basıncının aniden yükselmesine, Böbreklerin aşırı yüklenmesine neden oluyor.</strong></p>

  7. ÇİN TUZU (MSG) DOYMA HİSSİNİ BASKILIYOR<br> İçeriğindeki lezzet artırıcılar (Monosodyum Glutamat), çocuklarda doyma hissini baskılayarak daha fazla tüketme isteği uyandırıyor. Bu döngü, obezite ve beraberinde hipertansiyonu tetikliyor.

  8. UZAMANLAR UYARIYOR<br> Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Göknar, "Polikliniğimize günlük başvuru sayımız 25-30 arasında oluyor. Bunların en az 3'ü hipertansiyonla geliyor ve bu hastalardan bir kısmını yatırmamız gerekiyor. Okulda çarpıntı, burun kanaması, şiddetli baş ağrısı hatta okula ambulans çağırıp acile geldiğinde kan basıncının çok yüksek olduğu hastalarla karşılaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

  9. <strong>Göknar,<span> <em>"Hipertansiyonu olan çocukların anneleri veya babalarının yüzde 15-40'ında da hipertansiyon var. Erişkinde kalp krizinin, inmenin adımları çocukluk çağında atılıyor çünkü o damarlar çocukluk çağında hasarlanıyor"</em>&nbsp;</span> diye konuştu.&nbsp;</strong>

  10. <p><span><strong>ERKEN ÖNLEM HAYAT KURTARIR</strong></span></p> <p><strong>Çocukluk çağında kontrol altına alınmayan tansiyon; ilerleyen yaşlarda kalp yetmezliği, inme ve böbrek hastalıkları riskini %40 artırıyor. Mutfağınızdaki paketli gıdaları azaltarak çocuğunuzun geleceğini koruyun.</strong></p>

29 Nisan 2026