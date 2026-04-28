100 Yaşını Aşanların Ortak Sırrı!
Dünyaca ünlü uzman isim "mutlaka tüketin" diyor
-
Uzun ve sağlıklı ömürlü kişilerin yaşam alışkanlıklarını mercek altına alan dünyaca ünlü uzman Dan Buettner, 100 yaşını aşan kişilerin ortak bir beslenme rutininde buluştuğunu gözler önüne serdi. Uzman isme göre, bu kişilerin sofralarından eksik etmediği tek bir lezzet var...
-
İnsan ömrünün ortalamadan çok daha uzun olduğu, 100 yaşını aşan insan sayısının istatistiksel olarak en yüksek olduğu coğrafi bölgeler, "Mavi Bölge" olarak tanımlanıyor. Yalnızca uzun değil kronik hastalıklardan büyük ölçüde arınmış, aktif ve zinde bir yaşamın sırrını barındıran "mavi bölge"ler uzmanlar tarafından sıklıkla mercek altına alınıyor.
-
Mavi Bölgeler'in beslenme alışkanlıklarını onlarca yıl boyunca araştıran 'Blue Zones LLC'nin kurucusu uzman Dan Buettner, dikkat çeken bir sonucu gözler önüne serdi.
-
Buettner'a göre 100 yaşını aşan bireylerin neredeyse tamamı ömrü boyunca düzenli olarak bir besini tüketiyor.
-
Buettner'ın araştırmalarına göre; Mavi Bölgeler'de yaşamını sürdüren kişiler, diğer bireylere oranla en az dört kat daha fazla fasulye tüketiyor.
-
Peki, fasulyeyi bu kadar değerli kılan ne?Besin değeri açısından benzersiz bir profil sunan tipik bir fasulyenin yüzde 21'i protein, yüzde 77'si ise kompleks karbonhidrattan oluşuyor. Bu da rafine karbonhidratların aksine enerjiyi ani bir sıçrama şeklinde değil, kademeli ve dengeli biçimde vücuda entegre ediyor.
-
Ayrıca fasulyede yer alan yüksek orandaki lif, bağırsaktaki sağlıklı probiyotiklerin çoğalmasına olanak tanıyor ve tok tutma özelliğiyle kilo alma sorununu geride bırakabiliyor.
-
Uzman isim, bu noktada günde en az yarım fincan pişmiş fasulye tüketilmesini öneriyor.