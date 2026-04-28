TOKİ'den piyasanın yarı fiyatına kiralık konut
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Gündem belli oldu: TBMM fahiş site aidatları düzenlemesine odaklanacak
Bakan Bayraktar: Doruk Madencilik'e bir daha asla ruhsat vermem
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor: İlk test sürüşü başarılı!
2026-EKPSS Kura Başvuruları için süreç başladı
İOKBS'de yeni dönem: Bağlam ve beceri temelli sorular ön planda
Ankara'daki maden işçilerinin eylemi uzlaşmayla sona erdi
AYM Başkanı: Adalet üzere hareket etmeyen hiçbir devlet kalıcı olmaz
Bakan Göktaş: İlkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalabilir
Yollardaki elektrikli araç sayısı 411 bini geçti
Avdagiç: Kamu görevlileri İstanbul'dan gitmenin yolunu arıyor
SSB Başkanı Görgün açıkladı: HÜRJET İspanya yolcusu!
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin kritik ham maddeler stratejisini yakında açıklayacağız
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e emekli ve asgari ücret talimatı
Yerli Hepatit A aşısı tüm Türkiye'de kullanılmaya başlandı
Devlet Bahçeli: Dünya sıkıntılı bir imtihandan geçmektedir
Bakan Çiftçi: Suça giden yolları kapatan önleyici tedbirlere odaklandık
İkinci el otomobil satışlarında artış
Kandilli Rasathanesi: Yedisu'daki sismik hareketi takip ediyoruz
Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 29 şüpheli tutuklandı
Akaryakıta çifte zam geldi: İşte 28 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Yaz gelmeden kış geri dönüyor! Mayısta kar sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı topluyor: Gündemde okul güvenliği ve dijital tehlike var
Bakan Göktaş risklere dikkat çekti: Tehlike sokaktaydı şimdi evin içine girdi
'Bir memur siyasetçiyle polemiğe giremez'
İlksan'da muhalefet şerhi gizlendi. EBS tepki gösterdi
İslam Memiş o gün için uyardı: Herkes hazırlığını yapsın!
'Hastaneler satılıyor' iddiasına açıklama: Sadece atıl taşınmazlar değerlendirilecek
Gülistan Doku soruşturmasında 2 hastane görevlisine adli kontrol
TOKİ Başvuru Ücreti Nasıl İade Edilir, Kaç Gün Sürer?

5000 TL para iadesi...

  1. İstanbul TOKİ kura çekilişlerinin tamamlanmasıyla birlikte, ismi asil listede yer almayan on binlerce vatandaş için "para iadesi" süreci resmen başladı.&nbsp;

  2. &nbsp;Başvuru aşamasında yatırılan 5.000 TL tutarındaki ücretin nasıl geri alınacağı, hangi bankadan işlem yapılacağı ve iade takvimi en çok merak edilen konular arasında. İşte adım adım TOKİ başvuru ücreti iade rehberi...

  3. <strong>TOKİ Başvuru Ücreti İadeleri Ne Zaman Başlıyor?</strong><br>TOKİ sosyal konut projelerinde kura çekimi asil ve yedek isimlerin belirlenmesiyle sona erer. Kurada adı çıkmayan vatandaşlar için iade süreci genellikle kura tarihinden sonraki 5 iş günü içinde aktif hale gelir. İstanbul özelindeki yoğunluk nedeniyle banka sistemlerinde kademeli bir tanımlama yapılabilmektedir.

  4. İstanbul kura çekilişinin ardından yüz binlerce vatandaşın gözü kulağı TOKİ para iadesi sürecine çevrildi. Özellikle 5 bin TL'lik başvuru ücretini geri almak isteyen hak sahipleri, "TOKİ başvuru ücreti ne zaman ve nasıl alınır?" sorusuna yanıt arıyor.

  5. <strong>TOKİ Para İadesi Nereden Yapılır?</strong><br>İade işlemleri, başvurunun yapıldığı banka kanalları (Halkbank veya Ziraat Bankası) üzerinden gerçekleştirilir. Günümüzde şubeye gitmeye gerek kalmadan dijital kanallar üzerinden bu işlemi tamamlamak mümkündür.

  6. <strong>Halkbank İnternet Sitesi Üzerinden İade</strong><br>Halkbank, TOKİ iadeleri için özel bir portal sunmaktadır. Şubeye gitmeden şu adımları izleyebilirsiniz:

  7. <p>Halkbank resmi web sitesindeki "TOKİ Başvuru İadesi" sayfasına girin.</p> <p>T.C. Kimlik numaranızı ve sistemde kayıtlı cep telefonunuzu yazın.</p> <p>Telefonunuza gelen onay kodunu girerek hesabınızı doğrulayın.</p> <p>İadenin yapılmasını istediğiniz, kendi adınıza kayıtlı IBAN numarasını sisteme tanımlayın.</p>

  8. <p><strong>ATM ve Kartsız İşlem Menüsü</strong><br>Bankamatikler üzerinden de 30 saniye gibi kısa bir sürede işlem yapılabilir:</p> <p>ATM'den "Giriş" tuşuna basarak kartsız işlemler menüsüne girin.</p> <p>Ödemeler &gt; TOKİ İade sekmelerini takip edin.</p> <p>Kimlik bilgilerinizi doğruladıktan sonra paranızı nakit olarak çekebilir veya başka bir hesaba aktarabilirsiniz.</p>

  9. <strong>Mobil Bankacılık Kullanımı</strong><br>Eğer ilgili bankada halihazırda bir hesabınız varsa, mobil uygulama içindeki "Başvurular" veya "Ödemeler" kısmından TOKİ iade durumunuzu kontrol edebilir ve tutarı vadesiz hesabınıza saniyeler içinde çekebilirsiniz.

  10. <p><strong>İade Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler</strong><br>Para iadesi alırken herhangi bir aksaklık yaşamamanız için aşağıdaki detaylar hayati önem taşıyor:</p> <p>Paranın yatırılacağı IBAN numarası mutlaka başvuru sahibine ait olmalıdır. Eş, dost veya akraba adına olan hesaplara güvenlik gerekçesiyle ödeme yapılamaz.</p>

  11. <p>Yatırılan 5.000 TL'lik tutardan herhangi bir dosya masrafı veya banka komisyonu kesilmez. Paranın tamamı iade edilir.</p> <p>İade süresi hesaplanırken Cumartesi ve Pazar günleri dahil edilmez. Örneğin Cuma günü biten bir kuranın iadeleri, takip eden hafta içinde netleşir.</p>

  12. <strong>TOKİ Kura Sonuçları Nereden Sorgulanır?</strong><br>Evinize çıkıp çıkmadığından emin değilseniz, iade talebinde bulunmadan önce mutlaka e-Devlet üzerinden durumunuzu kontrol edin.

  13. <p>e-Devlet Kapısı'na giriş yapın.</p> <p>Arama çubuğuna "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" yazın.</p> <p>Çıkan ekranda başvurunuzun "Asil", "Yedek" veya "Hak Sahibi Olamadı" şeklinde sonuçlandığını görebilirsiniz.</p>

  14. <strong>Halkbank TOKİ iadesi için şubeye gitmek şart mı?</strong><br>Hayır, Halkbank'ın online iade ekranı veya ATM'ler üzerinden şubeye gitmeden iadenizi alabilirsiniz.

  15. <strong>Para iadesi ne kadar sürer?</strong><br>Sistem onayından sonra genellikle aynı gün içinde veya en geç 24 saatte para hesabınıza geçer.

  16. <strong>Kura sonuçlandı ama iade ekranında 'kayıt bulunamadı' diyor, ne yapmalıyım?</strong><br>Bu durum genellikle banka sistemine verilerin henüz düşmemesinden kaynaklanır. Kura çekiminden sonraki 5. iş gününe kadar beklemeniz önerilir.

28 Nisan 2026