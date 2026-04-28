TOKİ Başvuru Ücreti Nasıl İade Edilir, Kaç Gün Sürer?
5000 TL para iadesi...
İstanbul TOKİ kura çekilişlerinin tamamlanmasıyla birlikte, ismi asil listede yer almayan on binlerce vatandaş için "para iadesi" süreci resmen başladı.
Başvuru aşamasında yatırılan 5.000 TL tutarındaki ücretin nasıl geri alınacağı, hangi bankadan işlem yapılacağı ve iade takvimi en çok merak edilen konular arasında. İşte adım adım TOKİ başvuru ücreti iade rehberi...
TOKİ Başvuru Ücreti İadeleri Ne Zaman Başlıyor?
TOKİ sosyal konut projelerinde kura çekimi asil ve yedek isimlerin belirlenmesiyle sona erer. Kurada adı çıkmayan vatandaşlar için iade süreci genellikle kura tarihinden sonraki 5 iş günü içinde aktif hale gelir. İstanbul özelindeki yoğunluk nedeniyle banka sistemlerinde kademeli bir tanımlama yapılabilmektedir.
TOKİ Para İadesi Nereden Yapılır?
İade işlemleri, başvurunun yapıldığı banka kanalları (Halkbank veya Ziraat Bankası) üzerinden gerçekleştirilir. Günümüzde şubeye gitmeye gerek kalmadan dijital kanallar üzerinden bu işlemi tamamlamak mümkündür.
Halkbank İnternet Sitesi Üzerinden İade
Halkbank, TOKİ iadeleri için özel bir portal sunmaktadır. Şubeye gitmeden şu adımları izleyebilirsiniz:
Halkbank resmi web sitesindeki "TOKİ Başvuru İadesi" sayfasına girin.
T.C. Kimlik numaranızı ve sistemde kayıtlı cep telefonunuzu yazın.
Telefonunuza gelen onay kodunu girerek hesabınızı doğrulayın.
İadenin yapılmasını istediğiniz, kendi adınıza kayıtlı IBAN numarasını sisteme tanımlayın.
ATM ve Kartsız İşlem Menüsü
Bankamatikler üzerinden de 30 saniye gibi kısa bir sürede işlem yapılabilir:
ATM'den "Giriş" tuşuna basarak kartsız işlemler menüsüne girin.
Ödemeler > TOKİ İade sekmelerini takip edin.
Kimlik bilgilerinizi doğruladıktan sonra paranızı nakit olarak çekebilir veya başka bir hesaba aktarabilirsiniz.
Mobil Bankacılık Kullanımı
Eğer ilgili bankada halihazırda bir hesabınız varsa, mobil uygulama içindeki "Başvurular" veya "Ödemeler" kısmından TOKİ iade durumunuzu kontrol edebilir ve tutarı vadesiz hesabınıza saniyeler içinde çekebilirsiniz.
İade Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Para iadesi alırken herhangi bir aksaklık yaşamamanız için aşağıdaki detaylar hayati önem taşıyor:
Paranın yatırılacağı IBAN numarası mutlaka başvuru sahibine ait olmalıdır. Eş, dost veya akraba adına olan hesaplara güvenlik gerekçesiyle ödeme yapılamaz.
Yatırılan 5.000 TL'lik tutardan herhangi bir dosya masrafı veya banka komisyonu kesilmez. Paranın tamamı iade edilir.
İade süresi hesaplanırken Cumartesi ve Pazar günleri dahil edilmez. Örneğin Cuma günü biten bir kuranın iadeleri, takip eden hafta içinde netleşir.
TOKİ Kura Sonuçları Nereden Sorgulanır?
Evinize çıkıp çıkmadığından emin değilseniz, iade talebinde bulunmadan önce mutlaka e-Devlet üzerinden durumunuzu kontrol edin.
e-Devlet Kapısı'na giriş yapın.
Arama çubuğuna "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" yazın.
Çıkan ekranda başvurunuzun "Asil", "Yedek" veya "Hak Sahibi Olamadı" şeklinde sonuçlandığını görebilirsiniz.
Halkbank TOKİ iadesi için şubeye gitmek şart mı?
Hayır, Halkbank'ın online iade ekranı veya ATM'ler üzerinden şubeye gitmeden iadenizi alabilirsiniz.
Para iadesi ne kadar sürer?
Sistem onayından sonra genellikle aynı gün içinde veya en geç 24 saatte para hesabınıza geçer.
Kura sonuçlandı ama iade ekranında 'kayıt bulunamadı' diyor, ne yapmalıyım?
Bu durum genellikle banka sistemine verilerin henüz düşmemesinden kaynaklanır. Kura çekiminden sonraki 5. iş gününe kadar beklemeniz önerilir.