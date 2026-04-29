Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
İşte Dünyanın En Ölümcül Füzeleri

Türkiye geliştirdi! Ayet ismi verildi!

    Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) geliştirdiği yeni mühimmata, Kur'an-ı Kerim'in Enfâl Sûresi'nden ilham alarak 'ENFAL-17' ismini verdi.

    Mühimmatın isimlendirilmesinde temel alınan Enfâl Sûresi'nin 17. ayeti, hem tarihsel bir atıfta bulunuyor hem de kurumun yerli üretim vizyonuyla uyumlu, güçlü bir mesaj taşıyor.

  3. "Savaşta onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü; (oku) attığında da sen atmadın, Allah attı; bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir."

    "Savaşta onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü; (oku) attığında da sen atmadın, Allah attı; bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir."

    Menzili 11,000 kilometrenin üzerinde olan, karada hareket edebilen bir ICBM. Birden fazla savaş başlığı taşıyabilir.

    Trident II SLBM'nin önceki bir versiyonu. Daha eski olsa da, hala zorlu bir silahtır.

    Menzili 11,000 kilometrenin üzerinde olan bir Fransız SLBM'si. Birden fazla savaş başlığı taşıyabilir.

    Yüksek isabet oranına sahip daha kısa menzilli bir ICBM. Tehditlere hızlı yanıt vermek için tasarlanmıştır.

    Menzili 11.000 kilometrenin üzerinde olan, karada hareket edebilen bir ICBM.1 Birden fazla savaş başlığı taşıyabilir

    Eski Bulava'nın yerini almak üzere tasarlanmış yeni bir SLBM. Daha güvenilir ve isabetli olduğu söyleniyor.

    4)  TRIDENT II D5  |  TOPUZ |  |  ABD

    Son derece isabetlidir ve birden fazla savaş başlığı taşıyabilir. 

    3)  MINUTEMAN III  |  DAKİKA ADAMLARI  |  ABD

    Yüksek isabet oranına sahip uzun menzilli bir ICBM. ABD'nin nükleer cephaneliğinin temel taşıdır. 

    2)  DF-5 (DONGFENG-5)   |  DOĞU RÜZGARI |  ÇİN

    Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamına ulaşabilecek kapasitede bir Çin ICBM'si. Birden fazla savaş başlığı taşıyabilir ve 12,000 kilometreden fazla menzile sahiptir. 

    1)  R-36M2 VOEVODA (SS-18 SATAN |  ŞEYTAN)   |  RUSYA

    Bu kıtalararası balistik füze (ICBM) en ağır yük taşıma rekorunu elinde bulundurmaktadır. Her biri 750 kilotonluk 10 savaş başlığı taşıyabilmektedir.

29 Nisan 2026