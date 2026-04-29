İşte Dünyanın En Ölümcül Füzeleri
Türkiye geliştirdi! Ayet ismi verildi!
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) geliştirdiği yeni mühimmata, Kur'an-ı Kerim'in Enfâl Sûresi'nden ilham alarak 'ENFAL-17' ismini verdi.
İLGİLİ AYET MEALİ ŞU ŞEKİLDE:
Mühimmatın isimlendirilmesinde temel alınan Enfâl Sûresi'nin 17. ayeti, hem tarihsel bir atıfta bulunuyor hem de kurumun yerli üretim vizyonuyla uyumlu, güçlü bir mesaj taşıyor.
"Savaşta onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü; (oku) attığında da sen atmadın, Allah attı; bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir."
İŞTE DÜNYANIN EN ÖLÜMCÜL FÜZELERİ VE İSİMLERİ!
10) DF-31 | DOĞU RÜZGARI 31 | ÇİN
MENZİLİ: 11 BİN KM +
Menzili 11,000 kilometrenin üzerinde olan, karada hareket edebilen bir ICBM. Birden fazla savaş başlığı taşıyabilir.
9) TRIDENT II D4 | ABD
MENZİLİ: 12 BİN KM
Trident II SLBM'nin önceki bir versiyonu. Daha eski olsa da, hala zorlu bir silahtır.
8) M51 | FRANSA
MENZİL: 11 BİN KM
Menzili 11,000 kilometrenin üzerinde olan bir Fransız SLBM'si. Birden fazla savaş başlığı taşıyabilir.
7) RS-26 RUBEZH (SS-26) | RUSYA
Yüksek isabet oranına sahip daha kısa menzilli bir ICBM. Tehditlere hızlı yanıt vermek için tasarlanmıştır.
6) RS-24 YARS (SS-27)* | RUSYA
MENZİL: 11 BİN KM
Menzili 11.000 kilometrenin üzerinde olan, karada hareket edebilen bir ICBM.1 Birden fazla savaş başlığı taşıyabilir
5) BULAVA (RS-28) | RUSYA
Eski Bulava'nın yerini almak üzere tasarlanmış yeni bir SLBM. Daha güvenilir ve isabetli olduğu söyleniyor.
4) TRIDENT II D5 | TOPUZ | | ABD
MENZİL: 12 BİN KM
Denizaltından fırlatılan bir balistik füze (SLBM) olup 12.000 kilometreden fazla menzile sahiptir.
Son derece isabetlidir ve birden fazla savaş başlığı taşıyabilir.
3) MINUTEMAN III | DAKİKA ADAMLARI | ABD
Yüksek isabet oranına sahip uzun menzilli bir ICBM. ABD'nin nükleer cephaneliğinin temel taşıdır.
2) DF-5 (DONGFENG-5) | DOĞU RÜZGARI | ÇİN
MENZİL: 12 BİN KM
Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamına ulaşabilecek kapasitede bir Çin ICBM'si. Birden fazla savaş başlığı taşıyabilir ve 12,000 kilometreden fazla menzile sahiptir.
1) R-36M2 VOEVODA (SS-18 SATAN | ŞEYTAN) | RUSYA
MENZİL: 16 BİN KM
Bu kıtalararası balistik füze (ICBM) en ağır yük taşıma rekorunu elinde bulundurmaktadır. Her biri 750 kilotonluk 10 savaş başlığı taşıyabilmektedir.