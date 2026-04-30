Mayıs Ayına Dikkat!
Gram altına 2.750 TL'lik artış mı geliyor?
Savaş gerilimi ve jeopolitik belirsizlik altın piyasasında dalgalı seyri körüklüyor. Manipülatif haber akışlarının etkisiyle yatırımcılar yön bulmakta zorlanıyor. A Haber canlı yayınına katılan Finans Analisti İslam Memiş, bu ortamın yıl sonuna kadar süreceğini vurgulayarak "Bu manipülasyon piyasasını bilerek veya bilmeyerek devam ettirecekler, burada tereddüdümüz yok" ifadelerini kullandı.
FED VE ECB KARARLARI KRİTİK HAFTAYI ŞEKİLLENDİRİYOR
Bu hafta merkez bankalarının faiz kararları küresel piyasalar açısından belirleyici olacak. Memiş, "Çarşamba akşamı FED faiz kararını açıklayacak, perşembe günü Avrupa Merkez Bankası kararını duyuracak. Cuma günü ise İşçi Bayramı nedeniyle piyasalar kapalı. Bu da gerilimi ve belirsizliği artırıyor" sözleriyle haftanın önemini vurguladı.
MAYIS AYI İÇİN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ
Piyasalardaki dalgalı seyir devam ederken Mayıs ayına ilişkin dikkat çeken bir beklenti gündeme geldi. Memiş, "Önümüzde iki seçenek var; ya savaş ya barış. Belirsizlik sürdükçe dalgalanma devam eder. Ancak Mayıs ayında bir tepki alımı gelebilir. Ons altında 2.400-2.500 dolar, gram altında ise 2.700-2.750 lira aralığı görülebilir" öngörüsünü paylaştı.