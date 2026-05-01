Hayat Hikayesini İlk Kez Anlattı: 26 Çocuk, 9 Torun...
Ünlü tiyatrocu Turgay Tanülkü, Gazeteci Nil Gülsüm'ün YouTube kanalındaki programı Maksat Muhabbet'e konuk oldu. Tanülkü, "26 çocuğum 9 torunum var. Aynı tastan yemek yerler. Soyadları farklı da olsa kardeştirler. Bir kızım savcı, bir oğlum avukat. Duruşmada karşılaşıp sarılıyorlar.'' dedi.
7 YAŞINDA YURDA GİTTİ, 17'SİNDE TUTUKLANDI
Programda duygulanan Tanülkü, genç yaşlarda cezaevine girdiğini anlattı:
"7 yaşında yurda gittim. Ondan önce önümüze her gün aynı çorba konulunca burun kıvırıyorduk. Annem 'dışarıya bak' diyordu. Niye baktığımızı anlamıyorduk. Sonra anladım. 16 yaşımda dışarıya bakmayı öğrendim. 17'sinde de tutuklandım."
''CEZAEVİNDE BİR ÇOCUĞUN HAYATI BANA EMANET EDİLDİ''
Cezaevinde yaşadığı unutamadığı bir anıyı Tanülkü şöyle paylaştı: ?Bir mahkumun 3 yaşında oğlu vardı. Açık görüşü iptal etti, camdan görüştü. Çocuğuna ?bir daha gelme? dedi. Orada anladım ki çocuğu korumaya çalışıyor. Yıllar sonra bana ?çocuğuma sahip çık? dedi. İşte ilk çocuğum o.?
''26 EVLADIM VAR''
Sağlık sorunları sebebiyle çocuğu olmayan ünlü oyuncu şu açıklamaları yaptı:
''Eşim Zehra sağ olsun. Başta konuştuk. Çocuğum olmuyor dedim o da bana 'Dışarıda çocuk çok' dedi. Çocuklar arttı.
Paylaştıkça huzurlu oluyorsun. Yaş 74. Bundan sonra hayal yok, realite var. Çocuklarım vakıf kuruyor. 26 evladım var, hepsi yuvasını kurdu.9 tane torunum var. Torunu kokladığın zaman kızınla oğlunu koklamış kadar haz verir."
''YUVALARINI KURMUŞ 26 TANE ÇOCUĞUM VAR''
2020 yılında medyada yer alan haberlere göre; anne babası ceza evinde yatan çocukları "Evlat" edinen oyuncu Turgay Tanülkü eşine minnet duyduğunu şu sözlerle aktardı.
"Çocuğum olamadığı için her Anneler Gününde Karımdan özür dilerim, ona bir EVLAT veremedim diye. Ama bu güzel insanlar evlatlarını bana emanet ettiler, dolayısıyla büyük bir Ailem var 1981 yılında ilk çocuğun bakımını üstlendim. Şimdi 45 yaşında. Oğullarım, kızlarım, torunlarım var. Çocuklarımın bir kısmına dostlarım bakıyor.'' diye konuşmuştu.
TURGAY TANÜLKÜ KİMDİR?
Tanülkü, 18 Temmuz 1953 tarihinde Uşak'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümünden 1976'da mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. 1970-71 döneminde Leningrad'da Tiyatro Akademisi'nin drama kurslarına katıldı ve Psikojimnastik eğitimi aldı. Turgay Tanülkü; Türkiye'de 8 bölge cezaevinde tiyatro grupları kurdu ve çalışmalarına devam ediyor.
Oyuncu,1987-89 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Bölümünde rol ve sahne dersleri verdi. 1984'te Konya'da Uluslararası Reji Ödülü aldı. 1988-89 döneminde, Ankara Yarı Açık Cezaevi Oyuncuları'nın oynadığı Yasalar ve İnsanlar ve Misafir adlı oyunlarla, reji dalında ödül aldı. Hâlen Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer alan Tanülkü, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Şahin Ağa karakteri ile hafızalara kazındı. 2015-2021 yılları arasında atv'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yine Şahin Ağa adlı karakteri canlandırdı. Oyuncu, Zehra Tanülkü ile evlidir.