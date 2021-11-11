İyi Parti'de Lütfü Türkkan için disiplin kararı alınmadı

Türkeş toplantı hakkında detayları aktarırken, "Disiplin süreci işlemeyecek. Bu karar hem Akşener'in hem milletvekillerinin müşterek kararı. Parti genelinde Türkkan'ın görevinden ayrıldığı ve özür dilediği bunların da yeterli olduğu görüşü hakim." dedi.

Türkeş şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan olayın hemen ardından İYİ Parti Grup Başkan vekili Lütfü Türkkan istifa etmiş ve yerine Erhan Usta gelmişti. Türkkan özür açıklamasında bulunmuştu. İyi Parti'de Türkkan'a yönelik disiplin sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı merak ediliyordu. Disiplin süreci başlatılırsa kınama veya uyarı cezası üzerinde duruluyordu. Gözler dün İyi Parti Genel İdare Kurulu toplantısındaydı.

İyi Parti'de disiplin süreci başlatılmadı. Konunun ne kadar üzücü olduğu, Türkkan'ın deneyimli bir siyasetçi olduğu ve provokasyon kurbanı olduğu belirtiliyor. İYİ Parti'nin küfrü onaylamadığı, yalnızca şehit yakınına değil hiçbir insana yönelik küfrü onaylamadığı belirtiliyor. Disiplin süreci işlemeyecek. Bu karar hem Akşener'in hem milletvekillerinin müşterek kararı. Parti genelinde Türkkan'ın görevinden ayrıldığı ve özür dilediği bunların da yeterli olduğu görüşü hakim"