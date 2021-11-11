Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkan'a fezleke
İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Kasım 2021 16:55
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı.
Alınan bilgiye göre, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "hakaret" suçundan hazırlanan fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilecek.
Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım'da Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmiş, olayla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.İyi Parti'de Lütfü Türkkan için disiplin kararı alınmadı Meclis'te 'Türkkan' gerilimi! AK Parti ile İYİ Parti Grup Başkanvekili tartıştı