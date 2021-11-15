Emekli maaşlarına promosyon ödemesi... Kim ne kadar promosyon alacak?

Promosyon miktarları ise emekli maaşlarına göre, 500 ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor.

Milyonlarca emekli maaş hesabı taahhüdü vermeleriyle hak kazandıkları promosyon ödemelerinde gözler yeni döneme çevrildi. Emekliler yeni promosyon döneminde 3 yıllık sözleşme imzalamaları halinde bir defaya mahsus 500 ile 2500 lira arasında promosyon ödemesi alabilecekler.

Çalışanlara verilen maaş promosyonu uygulaması bir süre önce emekliler için de hayata geçirilmişti. Emekliler, maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt etmeleri halinde, bankalardan promosyon ödemesi alabiliyorlar.

1500 lira altında maaş alanlar taahhüt verecekleri bankaya göre, 500 lira ile bin 750 lira arasında promosyon alabiliyor. Maaşları bin 500 ile 2 bin 500 lira arası olanlara ise 625 ile 2 bin 100 lira arası, maaşları 2 bin 500 lira üzerinde olan emekliler ise 750 ile 2 bin 500 lira arasında değişen promosyon ödemelerini alabiliyorlar.