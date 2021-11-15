İhraç memura emekli ikramiyesi ödenir mi?... İşte en çok merak edilen 13 soru ve cevabı

Memurların sıklıkla karşılaştığı değişik konuları içeren 13 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık. Ümit ederiz ki bu yöntem okuyucularımızca beğenilir.

1- Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerde yabancı dil bilme şartı var mıdır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

2- Özel sektörde öğretmenlik yapanlar memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

3- Aday memurken istifa eden sınavsız olarak yeniden atanabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

4- Adaylık süresi, eğitim bitmediği gerekçesiyle, 2 yılı aşabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

5- Makam tazminatında 2 yıl şartının istisnası var mıdır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

6- Emekli bayan memur, işçi babasından aylık alabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

7- 68/B uygulanmasında idarenin takdir yekisi var mıdır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

8- 3000 ek göstergeden 2200 ek göstergeli müdürlüğe atanınca ek gösterge korunur mu? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

9- Kadronuz değişmese bile üst öğrenim görmek maaşınızı artırır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

10- Tekniker, ÇEKO'yu bitirirse özel hizmet tazminatı 130 oranından ödenir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

11- Üst dereceye atandım maaş farkı verilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

12- Memur mühendislik bitirirse 1 derece alır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

13- Memurluktan ihraç edilenlere emekli ikramiyesi ödenir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.