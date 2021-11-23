Görevde yükselmede 100 tam puan veren üniversite sayısı 10'a ulaştı

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan veren üniversite sayısı 10'a ulaştı.

2021 yılı içerisinde Hitit, Ege, Bilecik Şeyh Edebali, Bandırma Onyedi Eylül, Eskişehir Osmangazi, Erzincan Binali Yıldırım, Karadeniz Teknik, Dicle, Mersin Üniversiteleri görevde yükselme ve unvan değişikliğinin sözlü sınav kısmında tüm adaylara 100 tam puan vermişti.

Dün itibariyle Malatya Turgut Özal Üniversitesi de söz sınava katılan tüm adaylara 100 tam puan verdi.

Görevde yükselme sınavlarının sözlü aşamalarında kayırmacılık yapmak yerine yazılı sınavın hakkını teslim ederek memurlarında aidiyet duygusunu arttıran tüm Üniversitesi Rektörlerini ve yönetimini tebrik ediyoruz.