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Kur fırladı; ev ve oto satışları durdu. 9 bin ilan geri çekildi

Kurda yaşanan atak piyasalarda şok etkisi yarattı. Evini ve otomobilini satmak isteyenler, fiyatların daha da artabileceği öngörüsü ile beklemeye geçti. Emlakta tapudan boş dönenler oldu, otomotivde satıştaki 9 bin araç ilanı geri çekildi.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 23 Kasım 2021 23:20
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Kur fırladı; ev ve oto satışları durdu. 9 bin ilan geri çekildi

Dünya Gazetesinde yer alan habere göre; Döviz kurlarındaki oynaklık, emlak ve otomobil başta olmak üzere piyasalarda dengeleri altüst etti. Evini ve aracını satmak isteyenler, fiyatların daha da artabileceği öngörüsü ile beklemeye geçti. Emlak tarafında tapudan dönenler olurken, otomotiv tarafında ise 9 bin araç ilandan çekildi. Dolardaki artış gayrimenkulde son yılların ay bazında en büyük fiyat artışına neden olurken, fiyatlarını artıramayanların ilanlarını çektiği ya da tapudaki satıştan döndüğü belirtildi.

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Kur kaynaklı maliyet artacak
Dolar kurunda yaşanan artışın gayrimenkul satışlarını vurduğunu söyleyen Era Real Estate Türkiye Ülke Müdürü Alphan Manas, "Süreç belirsizlik yarattı. 'Önümüzü görelim ona göre fiyatları artıralım' düşüncesiyle, çok fazla ilanımız satıştan kalktı. Ayrıca son anda satışı iptal edip tapudan dönenler oldu" dedi.

Bu nedenle son faiz indirimiyle birlikte 300 bin liralık bir konutta 10 yıl vadede alıcıya 50 bin TL kazanç sağlasa da piyasada pek etkili olmadığını dile getiren Manas, "Dolar kuru daha da artarsa faizlerin daha
da fazla düşürülmesi söz konusu olabilir. Ancak faizin getireceği fiyat avantajı özellikle birinci el konutlarda kur kaynaklı olarak inşaat maliyetlerini daha da yukarı çekecek. Bu da sattığı fiyatla malını yerine koyamama endişesi ortaya çıkarıyor" açıklamasını yaptı.

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Bir ayda yüzde 7 artış
Dolardaki artışın etkilerini değerlendiren Emlakjet CEO'su Tolga İdikat da takip ettiği bir evin ilanında bedelin, bugün anormal bir artış ortaya koyarak 3 milyon liradan 3 milyon 700 bin liraya yükseltildiğini kaydederek, "Son bir ay içinde Türkiye'de gayrimenkul fiyatları yüzde 7 oranında arttı. Bu artış 4,5 yılda sektörde gördüğüm en yüksek ay bazlı artış oldu. Eskiden ay bazlı en yüksek artış yüzde 1 ila 2 arasında olurdu" dedi. Malının fiyatını yükseltemeyenlerin durup fiyatları izlemeye başladığını anlatan İdikat, bu nedenle ay bazında ilan sitelerinde ilan sayılarında yüzde 15'e varan düşüş yaşandığını kaydetti.

9 bin kişi araç satmaktan vazgeçti
Kur artışından en çok etkilenen sektörlerden biri olan otomotivde de fiyatların artacağı öngörüsü ile satışa çıkarılan araçlar ilandan çekiliyor. Otomotiv veri analiz şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, otomobil piyasasında son iki günde online ilanlarda 9 bin aracın geri çekildiğini aktardı. Arabam.com Pazarlama Direktörü Dr. Naim Çetintürk, ilanlardaki azalmaya dikkat çekerek, "Arabam.com'daki ilanlarda da düşüş söz konusu. Tüketici, dolar kurundan dolayı aracın değeri daha da yükselir beklentisiyle aracını satmıyor. Kasım başından bu yana ilandaki araç sayısı yüzde 10 azaldı" dedi.

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Herkes satışları durdurdu
Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu da "Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanma nedeniyle sıfır araç fiyatları henüz tam oturmadı. Bireysel kullanıcılar bu nedenle önlerini göremiyor. Tüketicinin ellerindeki araçları satmaktan vaz geçip beklemeye çekildiklerini söyleyebiliriz" dedi. Otomist Otomotiv Genel Müdürü Savaş Açıkgöz de "Bugün herkes satışları durdurdu" diye konuştu.

Galerici araç alma telaşında
Diğer yandan sektör yetkilileri, galerilerin kur artışından daha fazla etkilenmemek için araç satın almaya çalıştığını söyledi. Diğer yandan ilanda olan araçların satış fiyatının da gün içerisinde bir kez değiştirildiği dile getiriliyor. Sıfır araç piyasasında da kur artışına bağlı olarak fiyatlar güncellendi.

Apple Türkiye'de satışlarını durdurdu
Olağanüstü günde bir farklılık da Apple'da dikkat çekti. Apple, Türkiye'deki iPhone satışlarını durdurduğunu açıkladı.

#ev ve oto satışları durdu
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