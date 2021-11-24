7 Üniversite 225 personel almak için ilana çıktı
Boğaziçi Üniversitesi ve 6 diğer üniversite çok sayıda akademik ve sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Boğaziçi Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 8 aralık 2021
Boğaziçi Üniversitesi ilanı detayları için Tıklayınız.
Türk-Alman Üniversitesi 9 sözleşmeli personel alacak
Türk-Alman Üniversitesi 9 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 8 aralık 2021
Türk Alman Üniversitesi ilanı detayları için Tıklayınız.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 50 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 8 aralık 2021
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ilanı detayları için Tıklayınız.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 79 sözleşmeli personel alacak
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 79 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 8 aralık 2021
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ilanı detayları için Tıklayınız.
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 32 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 8 aralık 2021
Bitlis Eren Üniversitesi ilanı detayları için Tıklayınız.
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı 20 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 8 aralık 2021
Balıkesir Üniversitesi ilanı detayları için Tıklayınız.
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 34 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 8 aralık 2021
Iğdır Üniversitesi ilanı detayları için Tıklayınız.
Daha önce yayımlanan ilanlarımıza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz5 Üniversite 133 personel almak için ilana çıktı
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylar