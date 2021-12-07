Memur emekliliğindeki yaş karmaşası neden kaynaklanmaktadır?

e-devlette nisan 2022 yılında yani 50 yaşımda emekli olacağım yazıyor. SGK ya başvurduğumda ve MEB'in hitap bölümü 51 yaş nisan 2023'de emekli olabileceğimi belirtiyor. SGK'nın ne zaman emekli olurum bölümünde de 50 yaş görünüyor. Ben nereye güveneceğim ve emekli olacağım? 24/02/1997 SSK'lı olarak 819 gün çalışmışlığım var ve sistemde görünüyor. Hizmet birleştirmesi yaptım.02/06/1997'de öğretmenliğe başladım. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

Memurların emeklilik yaşını öğrenme karmaşası nasıl çözülebilir?

Memurlar, emeklilik durumlarını kurumlarından veya genel olarak da e-devlet üzerinden kontrol etmektedirler. Ancak buradaki bilgiler ile memurların görev yaptıkları kurumlar ve SGK kayıtlarındaki bilgiler birbiriyle uyuşmamaktadır.

Memurlar, e-devlet üzerinden sosyal güvenlik durumlarını kontrol ettiklerinde ortaya çıkan emeklilik yaşı daha erken bir tarih olmakla birlikte, aynı durumlarını kurumlarından veya Sosyal Güvenlik Kurumundan öğrenmek istediklerinde ise emeklilik yaşlarının daha ileriki bir tarih olarak ortaya çıktığını belirtmektedirler.

Yazımızda konunun kapsamının ve doğrusunun ne olduğunun açıklamaya çalışacağız.

5434 sayılı Kanuna tabi memurların emeklilik şartları

8 Eylül 1999 tarihinden önce başlamış olanlardan kadın ise 20 hizmet yılını, erkek ise 25 hizmet yılını ve 23/05/2002 tarihine kadar olan toplam hizmet sürelerine göre girecekleri emeklilik yaşlarını doldurmaları halinde mümkün olmaktadır. Yani, emeklilik yaşının hesabında 23/05/2002 tarihi baz alınmaktadır. 8 Eylül 1999 ve daha sonraki tarihlerde göreve girenlerde ise kademeli yaş grubu yoktur ve kadın ve erkek 25 hizmet yılı kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını tamamladıklarında emeklilik şartlarını yerine getirmiş olmaktadırlar.

506 sayılı Kanuna tabi işçilerin emeklilik şartları

İşçilerin emeklilik şartları memurlardan farklıdır. İşçilerin emeklilik yaş gruplarının bulunmasında yine 23/05/2002 tarihi baz alınmakta, ancak buradaki farklılık bu tarihe kadar olan toplam hizmet süresi değil de bu tarihe kadar olan sigortalılık süresi esas alınarak emeklilik yaş grupları bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumunun hizmet + yaş programı

Memurlarla ilgili olarak SGK'nın hizmet takibine yönelik programı bulunmaktadır. Bu programla ilgili yine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği hükmü bulunmaktadır. Bu Yönetmeliğin Ek 6 ncı madde hükmü gereği kurumlar, SGK'nın hizmet takibine yönelik programına memurların; özlük, nüfus, hizmet belgesi, öğrenimleri, işçi, esnaf olarak geçen çalışmalarını, askerlik, unvan vb. tüm sosyal güvenlik konularını ilgilendiren bilgilerini girmek zorundadırlar. Bu bilgiler doğrultusunda da memurların hem emeklilik hizmet süreleri hem de emeklilik yaş hadlerinin net olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak sorun, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayıp kademeli yaş gruplarına girenlere yönelik olmaktadır.

Yapılan yaş hesaplamalarında e-devlet üzerinden yapılan sorgulamada ortaya çıkan emeklilik yaş grubunun memurların ilk çalışmaya başladıkları tarihin esas alındığını, yani 23/05/2002 tarihine kadar olan sigortalılık süresini esas alarak bir yaş tarihinin ortaya çıktığını değerlendirmekteyiz.

Oysa, yukarıda yaptığımız açıklamalardan da görüleceği üzere, memurların emeklilik yaş hesaplaması 23/05/2002 tarihine kadar olan sigortalılık süresi değil, bu tarihe kadar olan toplam hizmet süresine göre yapılmaktadır.

Bu nedenle, emeklilik yaş tarihi olarak farklı tarihlerin ortaya çıkmasının bu hesaplama şeklinden kaynaklandığını düşünüyoruz.

Dolayısıyla, memurların emeklilik yaş gruplarını Kurumlarından/Sosyal Güvenlik Kurumundan öğrenmelerinin daha doğru olacağını söyleyebiliriz.

Bu bağlamda, sizin durumunuzla (kadın memur olarak) ilgili olarak vermiş olduğunuz bilgiler dahilinde yapmış olduğumuz hesaplamalara göre de, emeklilik yaş grubunuzun 51 yaşınızı dolduracağınız tarih olduğunu ve emekliliğe yaş olarak kazanma tarihinizin 51 yaşınızı dolduracağınız tarih itibariyle olacağını değerlendirmekteyiz.

Son olarak da memurların sağlıklı bilgi almaları için e-devlet ve SGK Hitap programlarının uyumlu olmasında fayda olduğunu düşünüyoruz.