'Adliye ve infaz personelinin beklentilerine cevap vereceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Adalet Bakanımız yeni bir paketin hazırlıklarına başladı. Vatandaşın idareyle mahkemelik olduğu konulara sulh yolunu koyma anlayışı hakim olacak. Tazminat davalarında uzun yargılamadan kaynaklı sorunların önüne geçeceğiz. Memurlarımızın daha iyi özlük haklara sahip olması konusunda adalet teşkilatımızı ayrı görmüyoruz. Adliye ve ceza infaz kurumu personelinin beklentilerine cevap verecek kimi adımları da 2022 yılında atmış olacağız."