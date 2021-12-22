İl müdürlüğüne atanan öğretmen 'hangi kadrodan' emekli olur?

1981 Ocak ayında öğretmen olarak göreve başladım son yıllarımda uzman öğretmen ve Müdür Yardımcısı unvanlarını sınav ile almışken 2011 yılında şimdiki adıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına önce genel sekreter akabinde İl müdürü oldum sonra özel sebeplerden kadromu İlçe müdürlüğüne çevirdim 2017 yılından beri araştırmacıyım. Emekli olacağım zaman öğretmen kadromdan emekli olabilir miyim? Olamazsam ne yapmam lazım?

Çalışma süresi içerisinde farklı görevlerde bulunan 5434 sayılı Kanuna tabi memur hangi unvan üzerinden emekli olur?

5434 sayılı Kanuna tabi memurların çalışma hayatları içerisinde bulundukları, emekli aylık ve emekli ikramiye tutarını etkileyen en üst görevleri esas alınarak emeklilikleri sağlanmaktadır.

5434 sayılı Kanuna tabi memurlar açısından;

5434 sayılı Kanuna tabi memurların çalışma süreleri içerisinde emekli aylığı ve emekli ikramiyesi ödenmesine imkan veren en üst görev unvanı esas alınır. Ayrıca, gelişmeler ışığında bu görevlerden herhangi birisi için ek gösterge, ek ödeme vb. gibi emekliliğe yansıyan bir artış olduğunda da bu artışlar emeklinin aylığına yansır, ancak emekli olduğu için emekli ikramiyesi farkı ödemesi yapılmaz.

Örnek; 1. derece Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfındaki Müdür, Müdür Yardımcısı, Öğretmen için 3000 ek gösterge uygulanmaktadır. Kişi, hizmetleri içerisinde öğretmen, müdür, genel sekreter, il müdürü vb. gibi farklı unvanlarda görev yapmış olsa da bu unvanlardan herhangi birisi için emekli aylığını etkileyen bir artış olduğunda, bu artış emekli aylığına da yansır.

Sonuç olarak; emeklilik esnasında son bulunulan görevin bir etkisi olmaz ve çalışma süresi içerisinde emekli aylığı ve emekli ikramiye tutarını etkileyecek olan en yüksek görev unvanı önemli olur.

Ayrıca bulunulan bu görevler için daha sonra ek gösterge artışı olması halinde dahi emekli olunmasının veya görevde olunmasının bir farkı olmaz, her durumda kanunla bir artış olması halinde artışı sağlanan görevin ek göstergesi veya emekliliğe yansıyan artışlar uygulanır.

Bu durumda, öğretmenlik mesleği için emekliliğe yansıyacak bir artış olması halinde, bu artıştan öğretmen mesleğinde bulunmanız nedeniyle yararlanmanız gerektiğini, diğer unvanlarda bir artış yapılması ve bu artışların öğretmenlik mesleğinden daha fazla bir artış sağlaması durumunda ise bu artışların hakkınızda uygulanması gerektiğini, söyleyebiliriz. Yani, öğretmen için ek gösterge 3600 oldu, bu ek gösterge genel sekreter veya il müdürü ek göstergesinden yüksek ise bu ek gösterge uygulanır. Şayet genel sekter veya il müdürü ek göstergesi 3600 den daha yüksek belirlendi, bu durumda ise öğretmenlik unvanınız değil, bu unvandan daha yüksek ek gösterge belirlenmiş olan genel sekreter veya il müdürü unvanınız esas alınarak emeklilik işlemleriniz yapılır.