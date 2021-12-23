20 yılı doldurup istifa eden polis, yıpranma hakkından yararlanabilir mi?

27.12.2017 polis memuru olarak göreve başladım ve halen çalışmaktayım. 2017 öncesi 830 gün özel sigorta primim bulunmaktadır. Zorunlu hizmet süremiz olan 20 yılı doldurduğumuzu varsayarsak yaşım 42 olacak ama emeklilik için yaşı beklemem gerekecek, 20 yılı doldurup mesleği bırakırsam emeklilik yaşım emniyetin belirlemiş olduğu 55 mi olacak yoksa artacak mı? Bir de tüm özlük haklarımı yaşım gelince alabilecek miyim?

İstifa eden Emniyet personeli, 55 yaşını doldurduğunda emekli olabilir mi?

Memurlar, istifa edip emeklilik yaşlarını dışarıda bekleyebilmektedirler. Bu durumda hem hizmet hem yaş şartını tamamlarlarsa emekli olabilirler.

Hem 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar, hem de 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için genel olarak emekli olma şartlarını mutlaka görevde iken yerine getirme koşulu bulunmamaktadır. Sadece görevde iken emeklilik için aranılan hizmet yılını tamamlama şartı yeterli olmaktadır.

8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışma hayatına başlamış memurlar için kadın ve erkek ayırt edilmeksizin mutlaka emeklilik için 25 hizmet yıllarının bulunması şarttır. 25 yıl hizmet içerisinde yıpranma payı olan memurların bu süreleri de eklenir. Yani, 20 yıl polis mesleğinde olan kişinin 5 yıl da yıpranma payı olur ve toplam 25 hizmet yılı emeklilik için yeterli olur.

Ayrıca, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra göreve başlamış kişilerden kadın ise 58 yaş şartını, erkek ise 60 yaş şartını tamamlamaları gerekir.

Emniyet Hizmetleri Personeli için bu görevlerini azami olarak yapabilecekleri yaş hadleri mevcuttur. Bu hüküm hem 5434 sayılı Kanunda hem de 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilmiştir.

Bu hüküm gereğince, polis memurları azami olarak 55 yaşını doldurdukları tarihten sonra polislik mesleğinden zorunlu olarak emekli edilmektedirler. Ancak, bu hükmün uygulanabilmesi için mutlaka kişinin polis olarak görev yaparken 55 yaşını doldurması gerekir. Polislik mesleğinden ayrıldıktan sonra bu hüküm uygulanmaz ve genel olarak belirlenmiş olan yaş hadlerine tabi olurlar.

5510 sayılı Kanuna tabi memurlardan 2008 yılı Ekim ayından önce hiçbir statüde çalışmayan ve ilk defa çalışma hayatına 2008 yılı Ekim ayından sonra başlayanların emeklilik kazanımlarında 28 inci hükmü uygulanır.

Bu hüküm gereği, ilk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara;

Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.

Kadın ise 58 yaş şartı, erkek ise 60 yaş şartı;

. 1/1/2036 ila 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,

. 1/1/2038 ila 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,

. 1/1/2040 ila 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,

. 1/1/2042 ila 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,

. 1/1/2044 ila 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,

. 1/1/2046 ila 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65,

. 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65,

olarak uygulanmaktadır. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında 9000 gün (25 yıl hizmet) prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınmaktadır.

Örnek 1- 12.10.2012 tarihinde göreve başlayan 1.1.1987 doğumlu erkek memur, 9000 günü (25 yılı) 12.3.2037 tarihinde tamamlar. Yukarıda belirttiğimiz kademeli geçiş grubunda sayılan 61 yaşını dolduracağı tarihte (ister bu iki tarih arasında ister daha sonra 61 yaşını dolduracağı tarihte) yaşlılık aylığı bağlanabilecektir.

Örnek 2- 12.10.2012 tarihinde göreve başlayan 1.1.1987 doğumlu kadın memur, 9000 günü (25 yılı) 12.3.2037 tarihinde tamamlar. Yukarıda belirttiğimiz kademeli geçiş grubunda sayılan 61 yaşını dolduracağı tarihte (ister bu iki tarih arasında ister daha sonra 61 yaşını dolduracağı tarihte) yaşlılık aylığı bağlanabilecektir.

Örnek 3- 02.09.2015 tarihinde göreve başlayan 1.1.1987 doğumlu erkek memur, 9000 günü 02/09/2040 tarihinde tamamlar ve 5510 sayılı Kanunun 28 inci madde hükmünde yer alan ve yukarıda belirttiğimiz kademeli geçiş grubunda sayılan 63 yaşını dolduracağı tarihte yaşlılık aylığı bağlanabilecektir,

Ayrıca, 1/5/2008 tarihinden sonra memur olanlardan kadın memurların 2036 yılına kadar emeklilik yaşı 58, erkek memurların emeklilik yaşı da 60 yaşını doldurdukları tarih olmaktadır. Bu tarihten sonra kademeli olarak artırılmaktadır.

5510 sayılı Kanuna tabi olarak yeni işe başlayan memurların emeklilik yaşları konusu için https://www.memurlar.net/haber/996607/yeni-hizmete-baslayan-bir-memur-ne-zaman-emekli-olacak-iste-tablo.html adresimiz ziyaret edilebilir.

Siz ve sizin durumunuzda olanlar nasıl hareket etmelidir?

20 yıl hizmet ve bu hizmete göre kazanılacak olan 5 yıl yıpranma payı ile birlikte emeklilik için istenilen 25 hizmet yılı şartını yerine getirmiş olursunuz. Bu hizmet şartını yerine getirdikten sonra yani 20 yıl meslekten sonra istifa edip emeklilik yaşınızı bekleyebilirsiniz.

ANCAK, bu durumda olanlar için, yani meslekten ayrıldıktan sonra emeklilik yaşını bekleyenler için emeklilik yaşı sadece görevde olanları ilgilendiren zorunlu emeklilik yaşı 55 yaş olmaz. Emeklilik yaşı genel olarak kadın ise 58 ve erkek ise 60 yaş veya kademeli yaş olur. Sizin için de 2036 yılına kadar emeklilik yaşı 60 yaş olup bu yıldan sonra kademeli olarak artar. Doğum tarihiniz belli olmadığından yukarıda verdiğimiz adresimizden emeklilik yaş hesabınızı yapabilirsiniz.

Ayrıca, emeklilik yaşınızı doldurduktan sonra emniyet personeli için öngörülen esaslar uygulanarak emeklilik işlemlerinizin de yapılması gerektiğini değerlendirmekteyiz.