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Kadın memurun kullandığı aylıksız izin emekliliğini etkiler mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 31 Aralık 2021 14:05
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Kadın memurun kullandığı aylıksız izin emekliliğini etkiler mi?

5510 sayılı Kanun'a tabi memurun görevde iken doğum nedeniyle kullandığı aylıksız izin süresi emekliliğe nasıl etki eder?

Memurluk sırasındaki doğum nedeniyle olan aylıksız izin süreleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilerek borçlanılırsa, emeklilik için aranılan hizmet süresine ilave edilir, borçlanıp borçlanmadığına bakılmaksızın 2016 yılı sonrası süreleri memurun görevle sınırlı intibak işleminde uygulanır.

5510 sayılı Kanun'a tabi memurlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Aylıksız izin sürelerinin borçlanarak hizmet satın alınması hakkında da 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır.

Doğum nedeniyle ücretsiz izin 657 sayılı Kanun'un 108 inci madde hükmü gereğince verilir ve bu süre istek halinde azami 24 aya kadar olmaktadır.

Bu süreler, memurun kazanılmış hak aylığı, yani ek göstergeyi olumlu etkileyen intibak işlemlerinde değerlendirilmektedir. Yalnız bu şekilde uygulama ilk defa 2016 yılında geldiğinden, 2016 tarihinden sonraki süreleri kapsamakta, daha önceki süreler memurun kazanılmış hak aylık intibakında dikkate alınmamaktadır.

Bu sürelerin memurun kazanılmış hak aylık intibakında değerlendirilmesi için borçlanma yapması şartı da bulunmamakta olup, memur ücretsiz izin bitimi göreve başladığında 10/02/2016 tarihinden sonraki süreleri kapsayacak şekilde intibak işlemini Kurumların yapması gerekir.

İntibak işlemi ile ilgili hangi hükümler yer almaktadır?

657 sayılı Kanun'un 36 ncı maddesinin (C) 8 numaralı bendinde; "108 inci maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmüne,

657 sayılı Kanun'un geçici 42 nci maddesinde; " 36 ncı maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) fıkrasının (8) numaralı bendi hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 108 inci maddenin (B) fıkrası kapsamında aylıksız izne ayrılanlar hakkında uygulanır. Anılan tarihte bu şekilde aylıksız izin kullananlar ise kalan izin süreleri bakımından söz konusu bent hükmünden yararlandırılır." Hükmüne yer verilmiştir.

Hizmet yönüyle nasıl değerlendirilir?

Memurun ücretsiz izin süresini hizmetine katabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın alması, yani borçlanması gerekmektedir. Borçlanma yapılması halinde memurun emeklilik için gerekli hizmet süresine ekleme yapılır. Emeklilik yaşını etkilemez, yani emeklilik yaşını daha önceye alınmasını sağlamaz.

5510 sayılı Kanun'un 41 inci madde hükmünde; "Bu Kanuna göre sigortalı sayılanların;...c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,....kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır. ..."

Konuyla ilgili özet bilgiler

KAPAT [X]

Doğum nedeniyle kullanılan ücretsiz izinler Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilerek borçlanma yapmak suretiyle hizmetlere dahil edilir. Burada herhangi bir tarih kısıtlaması bulunmaz.

Borçlanma yapılsın veya yapılmasın memurun SGK kesintilerini etkilemeyen intibak işleminde uygulanır, burada tarih kısıtlaması vardır.

15/02/2016 yılı öncesini kapsamaz, bu tarihten sonraki süreler intibak işleminde uygulanır, bu şekildeki işlem 5510 sayılı Kanuna tabi memur için olumsuz durumu yani prim kesintilerini artıracak bir durumu ortaya çıkmaz.

Borçlanma yapıldığında emeklilik için aranılan hizmet süresine ilave edilir. Bu süre, borçlanma yapıldığında memurun emekli olduğunda emekli ikramiyesi hizmetine dahil edilir.

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