Öğretmen adayları neden elendiklerini öğrenme hakkına sahip olmalı!

Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı. Bakan Özer döneminde yapılan ilk sözlü sınav sonrasında adayların KPSS puanları yüksek olduğu halde sözlü sınavda 60 puan altı verilerek elendikleri sosyal medyanın en önemli gündemleri arasına girdi.

Bakan Ziya Selçuk sözlü sınavda KPSS puanı İle eşdeğer puan verildiği fakat güvenlik gerekçesiyle bazı adaylara düşük puan verildiğini söylemişti. Bunun doğru bir yaklaşım olmadığını hukuk devleti ilkesine uygun düşmediğini daha önce ele almıştık.

Bu yaklaşım en basit tabir ile insanların emeklerine saygısızlıktır.

Bir kişi güvenlik soruşturması nedeniyle elenmişse en azından yargısal süreç izleme hakkı olmalıdır, sözlü sınav ile minareye kılıf daha kolay hazırlanabildiğinden yargısal süreç de sonuçsuz kalmaktadır. Cumhuriyetin 100. yılına yaklaştığımız bu dönemde hukuk devleti ilkesini ve devlete olan güveni zedeleyecek bu yaklaşımlar en çok da devlete zarar vermektedir.

Yıllarca imkansızlıklar içinde okul sıralarında dirsek çürütmüş KPSS gibi zorlu bir sınavı aşmış adayların haksızlığa uğraması uygulaması son bulmalıdır.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre ilk sözleşmeli öğretmen alım süreci sağlıklı yönetilememiştir. Sözlü sınavda genel yaklaşım ve kriter kamu oyu ile paylaşılmalıdır.

Maksut BALMUK