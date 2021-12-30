Yurt dışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı
Yurt dışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
YÖNETMELİK
Karar Sayısı: 5043
Ekli "Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 514 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
YURTDIŞINDA DAİMİ GÖREVLERE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 22/11/2018 tarihli ve 359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe
konulan Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğe ek
1 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 2- (1) Diyanet İşleri Başkanlığının yurtdışı teşkilatında görevlendirilecek personeli bakımından, 7 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan ve bilmesi gereken yabancı diller arasında Arapça dili de yer alır."
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.