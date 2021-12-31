Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, resim twitter hesabı üzerinden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun MEB ziyaretine ilişkin eleştiride bulundu.
AK Parti MKYK üyesi Tayyar, KPSS'den yüksek puan alan ancak sözlü mülakat nedeniyle atanamayan öğretmen adaylarının durumunu görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na giden ancak içeri alınmayan Kılıçdaroğlu'na "Sokakları da dar ederiz" dedi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar,Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası ve TÜİK'e de gittiğini hatırlatarak,
"Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz"ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tayyar, "
Hadi Merkez Bankası, TÜİK anladık, şov yaptık, konuştuk, güldük, geçtik. Şimdi MEB. Sahiden suyu çıktı. Niyet 'sivil itaatsizlik' oluşturup sokakları hareketlendirmekse meşruiyet zeminini kaybedersiniz. Sandık dışı her çabanızın karşısında durur, sokakları dar ederiz"ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, randevusuz gittiği Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız