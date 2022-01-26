300 kadro ve pozisyon özelinde, ek zamla birlikte 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 2022 yılı Ocak ayında, toplu sözleşmeyle verilen %5'lik zamma ilave uygulanacak enflasyon farkı ve ek zam da alınmıştı.

Memurlar.net olarak 2022 yılı için oluşan yüzde 22,47'lik enflasyon farkını, yüzde 5 toplu sözleşme zammını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yüzde 2,5 ek zam ile birlikte memurlar.net maaş robotuna yansıttık.

Maaş robotuna, zamlı katsayıların yanı sıra, asgari ücret indirimindeki artış, yeni gelir vergisi dilimleri ve 2022 yılı engellilik indirimi miktarları da eklenmiştir.

2022 yılı Ocak ayı zamlı memur ve akademik personel maaşları için tıklayınız.

2022 yılı Ocak ayı zamlı sözleşmeli personel ücretleri için tıklayınız.

Memur emekli maaşları için tıklayınız.

Belediye Başkanı maaşları için tıklayın.

Muhtar maaşları için tıklayın.

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