2022 EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı

2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 11.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 14 Ocak 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu

Genel Bilgiler

TABLO-1.İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

TABLO-2.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

TABLO-3.Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

TABLO-4.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Özel Koşullar

İlköğretim/Ortaokul/İlkokul Mezunları İçin Nitelik Kodları

Ortaöğretim Mezunları İçin Nitelik Kodları

Ön Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Lisans Mezunları İçin Nitelik Kodları

Mezun Olunan Ortaöğretim Alan/Dalı

Mezun Olunan Ön Lisans Programı

Mezun Olunan Lisans Programı

Dilekçe

