Kadın öğretmenler boksla stres atıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Spor Kulübü antrenörü Yılmaz Ayar'ın çalıştırdığı, Eskişehir'deki farklı okullarda görevli öğretmenler Ceren Erkal, Emel Konca ve Mehtap Çay, günün yorgunluğunu ve stresini boksla atıyor.

Edebali Anadolu Lisesinde görevli fizik öğretmeni Ceren Erkal, AA muhabirine, daha önce birçok spor branşını deneme fırsatını yakaladığını belirterek, daha hareketli ve dinamik olduğu için boksa başladığını söyledi.

Kaslarının gelişmesi için bu sporu tercih ettiğini aktaran Erkal, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz boks yaptığımızı öğrenince şaşırıyor. Neden boks yaptığımızı öğrenmek istiyorlar. Zevkli ve hareketli bir spor olduğunu anlatıyorum. Öğrencilerimden de boksa başlayan olacaktır. Bazı öğretmen arkadaşlarım da boks yaptığımızı görünce şaşırıyor. Özellikle kadınların boks yaptığını görünce inanamıyorlar. Biz 3 kadın öğretmen olarak boksa başladık. Sayımızın artmasını istiyoruz. Kadınların boks yapmasını tavsiye ediyorum. Çok güzel ve eğlenceli bir spor."

- "Antrenman sırasında vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz"

Aynı okulda müdür yardımcısı olan Emel Konca ise yıllar önce kick boksla uğraştığına değinerek, keyif alarak yaptığı savunma sporlarını boksla sürdürdüğünü söyledi.

Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine boks antrenörü Yılmaz Ayar ile tanıştığını dile getiren Konca, "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Spor Salonu'nda boks yapıyoruz. Boks gerçekten çok güzel bir spor. Antrenman sırasında vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. 2 saatlik antrenmanda eğleniyoruz. Boks yaptığımızı duyan arkadaşlarımız şaşırıyor." dedi.

Özel bir okulda matematik öğretmeni olarak görev yapan Mehtap Çay da boksla öz güveninin de arttığını vurguladı.

Dünya Gençlik ve Spor Federasyonu Eskişehir Merkez Odunpazarı İlçe Başkanı da olan antrenör Yılmaz Ayar, bugüne kadar kulübün sporcularının kazandıkları madalyalarla adından söz ettirdiğini belirtti.

Yaklaşık 50 sporcuyla çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Ayar, "Boks popüler bir spor branşı. Doktorlardan öğretim görevlilerine, öğretmenlerden öğrencilere herkese boks yaptırıyoruz. Sağlıklı yaşamak önemli. Boks savunma sporudur. Kadın öğretmenlerimiz araştırarak beni buldular. Haftanın 3 günü birlikte antrenman yapıyoruz." ifadesini kullandı.